Google dính "phốt", liệu Gmail của bạn có bị "đọc trộm" thư?

Ngay sau khi có thông tin này, gã khổng lồ công nghệ Google đã lên tiếng trấn an người dùng, khẳng định sẽ bảo vệ quyền riêng tư của các tài khoản thư điện tử Gmail.

Google cho biết, họ không được trả tiền để cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào Gmail và kiểm soát chúng một cách kỹ lưỡng. Google đã trả lời báo chí về chi tiết làm thế nào Google cung cấp cho hàng trăm nhà phát triển đặc quyền truy cập vào hộp thư đến của Gmail khi người dùng đã đăng ký ứng dụng của bên thứ ba. Quyền truy cập đặc biệt đó cho các nhà phát triển, chẳng hạn các công ty tiếp thị và khai thác dữ liệu, khả năng đọc và phân tích thư Gmail. Phần lớn phân tích này là bằng máy. Đó là thực tế phổ biến mà các công ty sử dụng hơn là để nhân viên đọc email của người sử dụng Gmail.

Một cựu nhân viên của công ty khai thác dữ liệu cho biết, họ thường sử dụng các ứng dụng và dịch vụ miễn phí để thuyết phục mọi người quyền truy cập và hộp thư đến của họ và ứng dụng không giải thích rõ ràng dữ liệu họ thu thập, cũng như những gì họ làm với dữ liệu đó.

Trong khi đó, bà Suzanne Frey, Giám đốc phụ trách vấn đề quyền riêng tư và an ninh của Google cho biết Google luôn bảo đảm quyền kiểm soát của người dùng Gmail đối với các tài liệu quan trọng và quyền riêng tư cá nhân của họ.

Google liên tục kiểm tra các nhà phát triển ứng dụng và sản phẩm của họ trước khi cho phép những sản phẩm này được sử dụng trong Gmail, đồng thời bảo đảm người dùng nhận được thông tin minh bạch và có toàn quyền kiểm soát đối với dữ liệu của mình. Một ứng dụng không thuộc Google có thể tiếp cận các email trong Gmail, ứng dụng này phải qua một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Google để đảm bảo phần mềm này có cơ chế bảo vệ quyền riêng tư rõ ràng và đáng tin cậy.

Người dùng có thể sử dụng công cụ Security Checkup của Google để xem xét các quyền đã được cấp cho ứng dụng của bên thứ ba và thu hồi các đặc quyền đó.

Cách để biết ứng dụng nào có quyền truy cập Gmail của bạn

Đôi khi bạn có thể chọn cho phép ứng dụng bên thứ ba đọc email của bạn. Thông thường đó là những ứng dụng email. Để cho phép bạn đọc và trả lợi email, các ứng dụng email của bên thứ ba cần đọc email của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không còn muốn sử dụng ứng dụng của bên thứ ba đó nữa hoặc không muốn cung cấp quyền truy cập cho các ứng dụng này thì có thể vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ chúng đi. Để biết ứng dụng nào có quyền truy cập vào Gmail, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Truy cập vào google.com và kích vào đăng nhập hoặc hình đại diện của bạn

- Kích vào nút Google Account màu xanh

- Ở trên cùng bên trái, kích vào Sign In & Security

- Trong thanh bên trái, kích vào Apps with account access

- Ở bên phải, trong phần Apps with access to your account, kích vào MANAGE APPS

- Trong phần đầu tiên, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập email của bạn. Kích vào ứng dụng đó và chọn REVOKE ACCESS đối với các ứng dụng bạn không còn sử dụng hoặc không cho phép truy cập dữ liệu email của bạn.

Google thu thập rất nhiều và nhiều người không thích về điều đó. Tuy nhiên bạn có thể loại bỏ bất kỳ dữ liệu gì bất cứ khi nào bạn thấy phù hợp và khá dễ dàng để xem tất cả các thông tin Google có về bạn.