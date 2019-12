Giảm giá Vsmart Live, VinSmart thách thức điện thoại Trung Quốc

Đã một tháng kể từ khi VinSmart tung ra tuyên bố giảm giá đến 50% cho điện thoại Vsmart Live (dòng điện thoại cao cấp nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại), chỉ sau chưa đầy 3 tháng lên kệ, "cú sốc" vẫn còn dư âm vang vọng trên thị trường điện thoại Việt.

Bởi hiệu ứng của nó quá mạnh mẽ, là điều mà chưa một hãng smartphone nội địa hay nước ngoài dám làm và tự tin để làm hiện nay. Từ mức giá 7 triệu đồng, Vsmart Live giảm giá mạnh xuống chỉ còn 3,5 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM và từ 7,8 triệu đồng giảm xuống còn 3,8 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM. Nói cách khác, VinSmart chấp nhận cho người dùng chỉ cần bỏ ra mức tiền của một chiếc điện thoại giá rẻ để sở hữu thiết bị ở phân khúc tầm trung. Không nói tới việc lợi nhuận hay doanh số ở đây, thì điều đầu tiên mà người tiêu dùng Việt cảm nhận được, chính là việc nửa dưới của thị trường smartphone trong nước hóa ra không phải đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào các thương hiệu Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, nhắc tới smartphone ở Việt Nam , hầu hết mọi người bị "đóng đinh" ở hai suy nghĩ. Một là các thương hiệu xịn, là thuộc về iPhone của Apple và các dòng cao cấp như Galaxy hay Note của Samsung. Còn ở phân khúc thấp, giá trị thương hiệu chỉ mang ý nghĩa bổ trợ. Bởi với tâm lý hay so sánh và cân nhắc kỹ về cấu hình hiệu năng sản phẩm, người Việt có ngân sách chi trả trung bình không đặt nặng vấn đề thương hiệu.

Đây chính là điều mà VinSmart đã nhìn thấu, khi quyết định giảm giá Vsmart Live.

Bởi rõ ràng, điện thoại của VinSmart không có các giá trị độc nhất và độc quyền, cũng như truyền thống lịch sử tương đương iPhone hay Galaxy. Việc hướng tới cạnh tranh ở phân khúc cao cấp hay thậm chí cận cao cấp là điều dường như bất khả thi, ở thời điểm hiện tại. Vết xe đổ của Bphone cùng tham vọng của mình vẫn còn hiển hiện trước mặt.

Không thể chạy theo thương hiệu, lối đi duy nhất và tốt nhất lúc này chính là bài toán giá thành/hiệu năng. Trên thị trường lúc này, đây là sân chơi của một loạt những cái tên đến từ Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Huawei, Vivo...

Và điểm mạnh của VinSmart, chính là việc có thể theo đuổi được công thức giá thành/hiệu năng một cách nhanh nhất. Với hệ thống sản xuất và cung ứng smartphone trên quy mô toàn cầu như hiện nay, không cần mất quá nhiều thời gian hay tiền bạc để công ty điện thoại Việt có thể học theo và bắt kịp các đối thủ, trong việc tạo ra các sản phẩm có cấu hình cao và mức giá phù hợp. Tự sản xuất smartphone trên sân nhà chính là cách hoàn hảo để đưa giá thành sản phẩm về mức cạnh tranh nhất có thể.

Tới lúc này, một cánh cửa mới sẽ mở rộng ra hơn trước, bởi VinSmart có điều mà các hãng công nghệ Trung Quốc không có, thậm chí không bao giờ có được. Đó chính là tâm lý "dùng hàng Việt" của người tiêu dùng nội địa.

Người Việt, dù thể hiện rõ rệt hay không, vẫn luôn có thành kiến về các mặt hàng có xuất xứ Trung Quốc. Chúng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề lịch sử và vấn đề trải nghiệm. Nên nếu có một sản phẩm Việt có giá tốt hơn, như Vsmart Live, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng trong thời đại smartphone bão hòa. Bất kỳ hãng smartphone nào cũng có thể vươn lên rất nhanh nếu dùng chiêu bài giá rẻ/hiệu năng tốt. Hãy nhìn ví dụ của Realme là rõ. Tăng trưởng tới 900% trong 1 năm, đe dọa Xiaomi dễ dàng - tại sao Vsmart không thể nghĩ đến một tương lai giống như vậy?

Thời gian vừa qua, cơn sốt của Vsmart Live chính là minh chứng tốt nhất. Hàng loạt cửa hiệu cháy hàng, lượt tương tác bình luận rôm rả trên các mạng xã hội, những chia sẻ như "tốt nhất trong tầm giá", "best of the best", "ông vua của phân khúc tầm trung" từng chỉ thuộc về các dòng điện thoại nước ngoài nay đã được dùng để nói về một chiếc điện thoại Việt. Đây cũng là bằng chứng tốt nhất, rõ rệt nhất, chứng minh cho lối đi giá thành/hiệu năng của VinSmart là chính xác và thành công rực rỡ.

Nó, cũng là lời tuyên chiến của công ty điện thoại VinSmart với điện thoại Trung Quốc, với Huawei, Xiaomi - những hãng điện thoại chủ yếu dùng cấu hình/giá rẻ để thu hút tập khách hàng ở tầm trung và tầm thấp.

VinSmart đang thách thức các hãng điện thoại Trung Quốc.

Bởi nếu chỉ dựa vào giá rẻ và hiệu năng tốt, những chiếc điện thoại Việt luôn sẵn sàng so găng và đối đầu với mọi đối thủ quốc tế.

Việc khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp điện thoại ở Hà Nội của VinSmart sau đó, càng như thêm động lực quyết tâm cho việc hạ giá thành sản phẩm. Không cần phải phụ thuộc vào các hệ thống hỗ trợ và cung ứng từ nước ngoài, ở Việt Nam, nếu Samsung có thể sản xuất ra smartphone thì VinSmart cũng có thể làm được như vậy.

Smartphone Trung Quốc, hãy dè chừng!