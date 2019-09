Garmin hợp tác Marvel làm đồng hồ GPS cho người lớn

Garmin tiếp nối dòng sản phẩm wearable chủ đề Marvel dành cho trẻ em của mình với hai chiếc đồng hồ GPS mới toanh, lần này hướng đến đối tượng...ngừi lớn. Phiên bản đặc biệt của chiếc đồng hồ Captain Marvel với đường kính 40mm lấy cảm hứng từ "chị đại" Carol Danvers, và chiếc đồng hồ First Avenger với đường kính 45mm lấy cảm hứng từ bộ trang phục quân đội những năm 1940 của Steve Rogers. Dòng đồng hồ Garmin + Marvel Legacy Hero mới nghe qua tưởng như là một sự kết hợp tồi tệ, nhưng những sản phẩm này lại mang đến cảm giác thanh thoát chứ không hề "trẻ trâu", và còn được trang bị cấu hình cùng những tính năng hữu ích mà chúng ta từng thấy trên các mẫu đồng hồ GPS Vivoactive 4/4S. Có nghĩa là bạn sẽ có tính năng theo dõi sức khỏe 24/7, bao gồm theo dõi mạch đập và giấc ngủ, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, theo dõi quá trình hô hấp và hydrat hóa, và hơn thế nữa. Chúng còn cung cấp cho người đeo những bài hướng dẫn thể dục thể thao theo phong cách hoạt họa, cảm biến nhịp tim, thông báo cuộc gọi, phát nhạc từ Spotify, Amazon Music, và Deezer, hỗ trợ thanh toán không chạm Garmin Pay, và thời lượng pin kéo dài nhiều ngày trời. Cả hai mẫu đồng hồ thông minh mới đều đi kèm với các mặt đồng hồ với chủ đề đặc trưng của mỗi nhân vật, kèm theo đó là các hình ảnh hoạt họa thông báo cho bạn biết khi đạt được một mục tiêu nhất định, và huy hiệu/avatar Garmin Connect. Đồng hồ Captain Marvel còn có phù hiệu Kree in trên thấu kính, hai vòng đeo "Danvers xanh" (một vòng bằng da và một vòng bằng silicone), và slogan "Higher, further, faster" khắc vào mặt sau của đồng hồ. Trong khi đó, câu nói nổi tiếng "I can do this all day" của Cap thì được khắc vào mặt sau của đồng hồ First Avengers, tất nhiên làm bằng thép không gỉ chứ không phải bằng Vibranium rồi! Có thể nói, sự kết hợp thú vị giữa thiết kế, chất liệu cao cấp, và cấu hình ấn tượng khiến những mẫu đồng hồ này phù hợp với cả các fan của thể dục thể thao lẫn các fan Marvel. Cả hai đều có giá 399,99 USD và sẽ bắt đầu được bán ra trong tháng này.

