Galaxy S10 sẽ có 3 phiên bản, 6 camera và mạng 5G

Theo CNet, thế hệ Samsung Galaxy S10 hứa hẹn sẽ là một bản nâng cấp lớn nhằm kỷ niệm 10 năm phát triển dòng S cao cấp của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.



Dòng Galaxy S đã góp công không ít trong quá trình đưa tên tuổi của Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hãng liên tục gặp áp lực về doanh số bán hàng cũng như cạnh tranh từ nhiều hãng Trung Quốc như Huawei, Xiaomi hay Oppo. Do đó, chiếc Galaxy S10 được kỳ vọng sẽ giúp công ty có thể phát triển mạnh mẽ trở lại.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy S10 có mặt trước tràn viền gần như hoàn toàn. Ảnh: Ice Universe.

Theo CNet, Samsung sẽ phát hành 3 chiếc Galaxy S10 khác nhau với tên mã là "beyond". Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ có kích thước tương đương chiếc Galaxy S9 cùng phần viền được làm mỏng hơn, phiên bản Plus có màn hình lớn và một phiên bản "giá rẻ" nhằm cạnh tranh với chiếc iPhone XR.



Phiên bản "giá rẻ" sẽ có một số cắt giảm như chỉ sử dụng màn hình phẳng thay vì làm cong hai cạnh như hai máy còn lại, máy cũng không được tích hợp cảm biến vân tay trên màn hình. Một số thông tin gần đây cho thấy, máy có thể bị loại bỏ giắc cắm tai nghe.

Ngoài ra, phiên bản Plus (có tên mã "Beyond X") sẽ được trang bị công nghệ 5G nhằm tạo điểm nổi bật và khác biệt với các phiên bản còn lại. Máy được dự đoán có màn hình 6,7 inch nhưng kích thước tổng thể sẽ tương đương mẫu S9 Plus với màn hình 6,2 inch.

Màn hình của Galaxy S10 lộ diện với một phần "nốt ruồi". Ảnh: Ice universe.

Gần đây, tài khoản Ice universe đã đăng tải lên Twitter hình ảnh về màn hình của một phiên bản Galaxy S10. Theo đó, máy sẽ có một phần "nốt ruồi" nằm ở góc trên bên trái màn hình để đặt camera trước. Nhiều khả năng, Samsung sẽ áp dụng thiết kế Infinity-O mà hãng đã giới thiệu tại hội nghị các nhà phát triển 2018, lên chiếc Galaxy S10 để tối ưu diện tích hiển thị.



Trang CNet cũng cho biết, Galaxy S10 có thể sẽ tích hợp 6 camera gồm 4 ống kính ở mặt sau và 2 ống kính phía trước. Hiện tại chưa có thông tin chính xác về thông số của những camera này nhưng các tin đồn cho rằng camera trên chiếc Galaxy S10 sẽ được làm tương tự mẫu Galaxy A9 gần đây của Samsung.

Về khả năng bảo mật, chiếc Galaxy S10 bản cao cấp nhất sẽ được trang bị cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D, tương tự mẫu iPhone XS. Ngoài ra, phiên bản này cũng hứa hẹn sẽ tích hợp thêm cảm biến vân tay dưới màn hình.

Bên cạnh đó, ba mẫu Galaxy S10 sẽ được cài đặt trên giao diện One UI mới của Samsung dựa trên nền tảng Android 9. Giao diện One UI được kỳ vọng sẽ giúp trải nghiệm sử dụng trở nên thông minh hơn, hỗ trợ các thao tác một tay thuận tiện hơn.

Theo WSJ, Samsung sẽ giới thiệu thế hệ Galaxy S10 tại một sự kiện diễn ra vào khoảng giữa tháng 2/2019. Thông tin về giá bán của những phiên bản này vẫn chưa được tiết lộ.