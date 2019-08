'Galaxy Note10 là sáng tạo thú vị nhất của Samsung'

Bài viết là quan điểm của tác giả Shara Tibken, CNET.



Những chiếc Galaxy Note trước đây luôn hướng tới đối tượng người dùng trung thành của Samsung. Đó những người không hề cảm thấy phiền phức với một chiếc điện thoại siêu to. Giờ thì Samsung đã có thêm một phiên bản Note cho những khách hàng còn lại.

Từng có thời điện thoại nhỏ gọn mới là thời thượng. Trong phim hài Zoolander (2001), nhân vật của diễn viên Ben Stiller mang theo bên mình một chiếc điện thoại chỉ nhỏ bằng cái bật lửa để chứng tỏ mình là người quan trọng.

Người sáng lập Apple Steve Jobs - khi giới thiệu iPhone vào năm 2007 - nói với mọi người trong khán phòng rằng chiếc điện thoại màn hình 3,5 inch "nằm vừa vặn trong lòng bàn tay".

Trong phim Zoolander, nhân vật của Ben Stiller dùng chiếc điện thoại chỉ to bằng bật lửa. Ảnh: Paramount Pictures.

Ngày nay, chúng ta có những thiết bị như chiếc Samsung Galaxy Note10. Samsung chính là hãng đã mở đầu cho trào lưu điện thoại màn hình lớn năm 2011, với chiếc Note màn hình 5,3 inch. Galaxy Note đã hoàn toàn thay đổi thị trường. Từ ngày ấy, hầu hết hãng sản xuất điện thoại đều tăng kích thước của thiết bị, và vài năm trở lại đây là nỗ lực tăng tỷ lệ màn hình.

Apple, một thời quay lưng với trào lưu này, đã tăng trưởng ngoạn mục vào năm 2014 sau khi ra iPhone 6 với màn hình lớn hơn. Chiếc iPhone XS Max ra mắt năm ngoái có màn hình 6,5 inch.

Quyết định thú vị của Samsung

Ngày 8/8, Samsung một lần nữa đổi mới dòng Note với chiếc Galaxy Note10+ có màn hình tới 6,8 inch. Mặc dù kích thước cũng tương đương Note9 ra mắt năm 2018, Note10+ có màn hình lớn hơn. Nó cũng có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với Note9.

Việc Samsung bán ra điện thoại màn hình lớn hơn, đắt hơn không quá ngạc nhiên. Các mẫu điện thoại của nhiều hãng đều tăng giá trong thời gian qua, và người dùng cũng sử dụng một thiết bị lâu hơn.

Với Note10, lần đầu tiên Samsung đưa ra một lựa chọn "nhỏ gọn" cho dòng Galaxy Note. Ảnh: Duy Tín.

Tuy nhiên, như thể đi ngược lại truyền thống của dòng Note, Samsung lại công bố thêm một chiếc điện thoại nhỏ hơn, với màn hình 6,3 inch và thân hình gọn hơn một chút so với Note9. Note10 chỉ lớn hơn một xíu so với chiếc iPhone XS, và giá thấp hơn Note9 khoảng 50 USD.

Khi mà cả thế giới đều muốn tăng kích thước và tăng giá, Samsung đã nhận ra rằng người dùng có thể vẫn thích tính năng cao cấp, nhưng không phải ai cũng muốn một chiếc điện thoại khổng lồ và siêu đắt. Quyết định của họ có thể khiến đối tượng người dùng của Note mở rộng và biến nó từ một thiết bị kén khách trở thành sản phẩm ai cũng có thể cân nhắc.

"Người dùng thích Note10+ là những người dùng truyền thống của dòng Note. Còn những người dùng mới làm quen sẽ thích chiếc Note10 hơn. Chúng tôi làm ra thiết bị nhỏ và dễ tiếp cận hơn với những người luôn thích Note nhưng lại không muốn màn hình quá to", bà Suzanne de Silva - Giám đốc sản phẩm Samsung Electronics America - cho biết.

To hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn

Một số nghiên cứu chỉ ra những chiếc điện thoại màn hình lớn có thể ảnh hưởng tới khả năng cầm nắm của tay. Chúng cũng đắt nữa. Rõ ràng màn hình lớn sẽ đem lại trải nghiệm xem phim, chơi game sướng hơn nhiều, nhưng không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại to như cái đĩa.

Vài năm qua, đây là hướng đi duy nhất của ngành công nghiệp smartphone. Các công ty cố gắng nhồi nhét đủ thứ vào chiếc điện thoại ngày một to. Nếu như bạn muốn những điện thoại có 2 camera, bạn buộc phải mua máy to hơn, dù có thể bạn không thích màn hình quá to.

Từ thế hệ iPhone 7 Plus, Apple đã định hướng rõ rệt chiếc điện thoại nhỏ hơn sẽ thiệt thòi khá nhiều về công nghệ, chức năng. Ảnh: The Verge.

Khi Apple ra mắt chiếc iPhone màn bự vào năm 2014, họ đưa ra 2 phiên bản là iPhone 6 màn 4,7 inch và iPhone 6 Plus màn 5,5 inch. Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa 2 máy là kích thước màn hình.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, iPhone 7 Plus và iPhone 7 có sự khác biệt rõ rệt về camera. Model 7 Plus có thêm camera thứ hai với tiêu cự phóng đại và khả năng chụp xóa phông.

Đầu năm nay, Samsung cũng có chiến lược tương tự. Galaxy S10+ có 2 camera trước, trong khi S10 chỉ có một. Chiếc S10+ cũng có pin lớn hơn đáng kể, 4.100 mAh so với 3.400 mAh của S10.

Galaxy Note10+ vẫn có nhiều tính năng hơn Note10, nhưng chúng không phải là những thứ quá quan trọng nếu người dùng quyết lấy một chiếc điện thoại nhỏ hơn. Đó là thẻ nhớ microSD, pin lớn hơn, camera đo chiều sâu dùng cho thực tế ảo tăng cường.

Galaxy Note10 sẽ rất phù hợp với những người dùng vẫn muốn điện thoại đầy đủ tính năng, không thua kém Note10+ nhiều nhưng lại nhỏ gọn, dễ cầm. Ảnh: Duy Tín.

Những người dùng thích thông số hay power user có thể sẽ nhận thấy sự khác biệt, nhưng họ vốn đã nghiêng về thiết bị có màn hình lớn. Với phần lớn người dùng còn lại, chiếc Note10 là đủ. Khi Samsung đã đưa ra thiết bị màn nhỏ nhưng không bị cắt nhiều chức năng, các hãng khác cũng sẽ sớm theo bước.