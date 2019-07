Fujifilm ra mắt máy ảnh 102 MP giá 255 triệu đồng

Ngày 4/7, Fujifilm ra mắt GFX100, máy ảnh không gương lật có cảm biến medium format (MF) độ phân giải cao nhất thế giới. Với kích thước cảm biến 55 mm và độ phân giải 102 MP, GFX100 hướng tới giới nhiếp ảnh gia chụp thương mại, thời trang, phong cảnh chuyên nghiệp. Tốc độ của máy được đánh giá cao nhưng vẫn chưa thể đáp ứng các thể loại như chụp hành động, hoang dã, thể thao... Dù có kích thước cảm biến lớn nhưng máy ảnh Fujifilm GFX100 không quá đồ sộ so với các sản phẩm cùng phân khúc. Máy có khối lượng 1,4 kg khi lắp đầy đủ pin và ống ngắm EVF, mức chấp nhận được với định dạng cảm biến lớn. Tay cầm được thiết kế công thái học cho cảm giác cầm đầm chắc. So sánh với Canon EOS 1DX Mark II (trái), Fujifilm GFX100 có kích thước tương đương, khối lượng nhẹ hơn 100 g nhưng lại sở hữu cảm biến ảnh lớn hơn. Fujifilm GFX100 mới sẽ loại bỏ các vòng xoay đặc trưng của Fujifilm. Thay vào đó, máy trang bị màn hình đơn sắc với nhiều chế độ hiển thị, cung cấp nhiều thông tin hơn cho nhiếp ảnh gia. Một màn hình phụ đặt ở mặt lưng của máy giúp nhiếp ảnh gia luôn có thể theo dõi các thông số mà không cần quá nhiều thao tác. Fujifilm GFX100 trang bị màn hình lật ba chiều cho phép nhiếp ảnh gia chụp được những góc lạ. Ngoài ra, GFX còn được thiết kế thêm tay cầm phụ, hỗ trợ khung ảnh dọc. Đây là máy ảnh Fujifilm đầu tiên có thiết kế này. Máy có chế 3 chế độ chụp gồm Multi (chụp liên tục), Still (chụp ảnh tĩnh) và Movie (quay phim). Ở chế độ Movie, GFX100 có thể quay phim trên cảm biến medium format ở độ phân giải 4K, 30 khung hình/giây. Đây là thông số tương đương các máy quay chuyên nghiệp như RED. Máy trang bị màn hình cảm ứng 3,2 inch, 2,36 triệu điểm ảnh. Đi kèm với đó là ống ngắm EVF 5,76 triệu điểm ảnh, tốc độ phản hồi cao và tỉ lệ phóng đại 0,86 lần. Tùy theo tình huống chụp, nhiếp ảnh gia có thể chọn các chế độ EVF như ưu tiên tốc độ khung hình, độ phân giải, tốc độ bắt nét... Tại buổi ra mắt GFX100, Fujifilm cũng giới thiệu model ống kính 50 mm, khẩu độ F/3.5. Ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa bởi Fujifilm GFX100 kèm ống kính 50 mm F/3.5 có kích thước tệp 45 MB.Giá máy ảnh Fujifilm GFX100 được bán chính hãng 255 triệu đồng. Trong phân khúc máy ảnh medium format tại Việt Nam hiện nay, cái tên có thể so với GFX100 là Hasselblad X1D II 50C. Model từ Hasselblad có giá 146 triệu đồng. Bù lại, độ phân giải của X1D II 50C chỉ 50 MP. Một sự lựa chọn khác cũng đến từ Fujifilm là model GFX 50S với giá 103 triệu đồng.

