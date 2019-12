FerConcept Xiaomi Mi Flux tăng giá gấp 3 sau 4 năm sử dụng

Cách đây vài ngày, Motorola đã khiến giới công nghệ xôn xao khi trình làng một chiếc smartphone sử dụng màn hình gập với cách thiết kế tương tự mẫu điện thoại làm nên tên tuổi của hãng những năm 2000, sản phẩm có tên gọi là Rarz 2019.

Mới đây nhất, đã xuất hiện một vài hình ảnh render của một chiếc điện thoại thông minh của Xiaomi với cách thiết kế tương tự như mẫu Rarz mới trình làng. Bản thiết kế này có tên gọi là Xiaomi Mi Flux, mô tả các góc độ của smartphone Xiaomi gập cũng như cách thức gấp – mở linh hoạt được trang WindowsUnited đăng tải lại.

Để ý kĩ, bạn sẽ thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa Mi Flux với chiếc điện thoại từ Motorola là sự góp mặt của cụm 4 camera trên mặt lưng thiết bị, trong khi đó, Rarz 2019 hiện chỉ được trang bị camera kép. Nhà thiết kế đã phân bố đều 4 camera của Mi Flux để thuận tiện cho việc selfie và chụp ảnh thuận tiện nhất.

Ngoài ra, điện thoại Xiaomi Mi Flux còn sở hữu thêm màn hình phụ nữa để giúp người dùng có thể theo dõi các thông tin như thời gian, thông báo, thời lượng pin, ngày tháng hay tín hiệu sóng. Bản thiết kế này được xây dựng với 2 màu sắc đẹp mắt là xanh và đen.

Trên thực tế, bản thân Xiaomi đã từng đăng kí một bằng sáng chế về smartphone màn hình gập có thiết kế không mấy khác biệt so với Mi Flux, do đó, khả năng xuất hiện một smartphone Xiaomi tương tự trong tương lai là hoàn toàn có thể. WindowsUnited ước tính rằng nếu một chiếc điện thoại gập như vậy được bán ra, giá của thiết bị có thể lên tới 1.500 USD do yêu cầu linh kiện đắt đỏ và quá trình lắp ráp phức tạp.