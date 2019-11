Facebook lén sử dụng camera của iPhone?

Theo The Next Web, một người dùng có tên Joshua Maddux đã phát hiện ra hành vi bất thường của ứng dụng Facebook trên iOS. Trong đoạn video do người này đăng lên Twitter, camera iPhone hoạt động liên tục khi anh ta đọc tin tức trên News Feed.

Để kiểm chứng, phóng viên của The Next Web cũng tiến hành thử nghiệm độc lập và nhận được kết quả tương tự. Joshua Maddux cho biết hiện tượng này có trên 5 chiếc iPhone khác nhau chạy iOS 13.2.2, nhưng thiết bị dùng iOS 12 thì không gặp vấn đề gì. “Khi ứng dụng được mở, nó chủ động sử dụng camera”, người này viết trên Twitter. Facebook âm thầm sử dụng camera trong khi người dùng mở ứng dụng. Ảnh: IBTimes.

Phát hiện Facebook sử dụng camera trên iPhone càng tăng thêm mối nghi ngờ về việc mạng xã hội này lén theo dõi người dùng để hiển thị quảng cáo.

Thử nghiệm của The Next Web cho thấy iOS 13.1.3 cũng không có hiện tượng nêu trên. "Chúng tôi nhận thấy sự cố chỉ xảy ra nếu bạn đã cấp cho Facebook quyền sử dụng máy ảnh. Nếu không, có vẻ như ứng dụng cố gắng truy cập nhưng iOS chặn lại", tác giả Mix cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa rõ đây là hành vi cố ý hay chỉ đơn giản là lỗi phần mềm trên iOS. Vấn đề không xuất hiện trên chiếc Google Pixel 4 chạy Android 10.

Dù là lý do gì, sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về các nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng. Vào năm 2017, chuyên gia bảo mật Felix Krause đã tung ra video chứng minh mọi ứng dụng được cấp quyền truy cập camera trên iOS đều có khả năng âm thầm ghi lại hình ảnh của người dùng.

Một số nhân vật nổi tiếng không tin tưởng vào lời hứa về bảo vệ quyền riêng tư của các hãng công nghệ. Ngay cả cựu Giám đốc FBI James Comey và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng che camera laptop lại để tránh nguy cơ lộ thông tin cá nhân.