Độ iPhone 1 SIM thành 2: Tiềm ẩn nguy cơ gì?

Bộ ba iPhone XR, XS và XS Max có thể hoạt động 2 SIM cùng lúc, tuy nhiên tại phần lớn các thị trường đều gồm một khe SIM vật lý và một eSIM (SIM điện tử gắn trên thiết bị), trong đó có Việt Nam. Điều này khiến người dùng Việt Nam cảm thấy bất tiện khi đã có thói quen sử dụng 2 SIM vật lý để tiện thay đổi, dự phòng các trường hợp cấp bách có thể khắc phục lập tức, không phải phụ thuộc vào nhà mạng cũng như các đại lý. Bên cạnh đó, việc chuyển từ thẻ SIM người dùng có thể thay thế sang một thiết bị cố định bên trong khiến một số người dùng lo lắng đến sự tự do của họ, eSIM trở thành một phần trong điện thoại không thể tùy chỉnh. Thay đổi SIM hiện giờ là một quá trình mà các công ty có toàn quyền kiểm soát chứ không phải là một thứ gì đó mà người dùng có thể tự làm được. Trước sự việc đó, một số cơ sở kinh doanh tư nhân đã nhập về những bộ ổ và khay 2 SIM (vốn chỉ dành cho vài thị trường đặc biệt) để “độ” vào iPhone khiến các máy này từ loại 1 SIM vật lý thành 2 SIM. Theo một số thợ máy, ổ SIM kép sẽ thay thế cho ổ đơn nằm sẵn trong máy mà không gây ảnh hưởng tới thiết bị, đồng thời giúp máy chứa được 2 SIM. eSIM mặc định trên máy sẽ nhận thông tin từ SIM vật lý thứ 2 (tổng là 3 thuê bao) như iPhone XR và iPhone 11. Do ổ SIM của 2 model này không gắn liền trên main (mạch chủ) của thiết bị nên việc thay thế dễ dàng, không cần tới thao tác đục main hay hàn xì gây ảnh hưởng tới các linh kiện khác. Cách làm này hiện chủ yếu áp dụng cho các chủ máy iPhone khóa mạng (lock) xách tay từ nước ngoài về có nhu cầu dùng 2 SIM trên máy. Các máy bản quốc tế hay phân phối chính hãng Việt Nam không cần “độ” thêm mà được khuyên dùng một SIM vật lý và eSIM có sẵn trên máy. Bên cạnh đó, người dùng có thể trực tiếp mua linh kiện trên những trang thương mại điện tử để tự "độ" iPhone từ 1 SIM lên thành 2 SIM với chi phí chỉ khoảng 300 nghìn đồng. Thông tin sản phẩm có đi kèm hướng dẫn cách độ SIM trên iPhone vô cùng đơn giản dễ thực hiện. Việc nhờ thợ can thiệp sẽ tốn thêm chi phí tùy chính sách bên bán tuy nhiên có thể lấy máy ngay sau ít phút. Cách làm này cũng sẽ đi kèm những rùi ro, khiến cho máy bị mất nguyên bản, nguyên áp suất và khả năng kháng nước. Vì lúc này, bắt buộc phải tháo máy ra để gắn linh kiện vào bên trong. Không những thế với cách "độ" này, có thể khiến giá trị máy điện thoại bị giảm giá trị, có nguy cơ nhiễu sóng, Mời các bạn xem video: Dân Việt đổ xô mua iphone 12. Nguồn: THĐT

