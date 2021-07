Điều khác thường về Elon muk, phiên bản đời thực của Iron Man

Khi còn là một đứa trẻ, Elon Musk thường hay nhìn về phía xa xăm khi bố mẹ cố gắng nói chuyện với ông và điều này đã khiến họ nghĩ rằng ông gặp khó khăn trong vấn đề nghe. Tuy nhiên, sự thật là Elon Musk chỉ đang ngồi mơ mộng mà thôi. Thời gian đi học của Elon Musk không mấy vui vẻ khi thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt và đánh đập. Thậm chí, ông phải tiến hành một cuộc phẫu thuật chỉnh lại vách mũi năm 41 tuổi, hậu quả của những lần bị bắt nạt trong quá khứ. Elon Musk viết và bán một trò chơi điện tử khi mới 12 tuổi và nhận được 500 USD. Nói về trò chơi này, Elon Musk không cần khiêm tốn: "Đó chỉ một trò chơi tầm thường thôi, nhưng dù sao vẫn hay hơn Flappy Bird". Elon Musk từng chuyển tới California để học Thạc sĩ ngành Vật lý ứng dụng tại Stanford. Dù vậy, chỉ sau 2 ngày, ông quyết định bỏ học để thành lập công ty Zip2 cùng em trai. Ông bán công ty năm 1999 cho Compaq với giá 300 triệu USD.Elon Musk là một người cuồng công việc, trong thời gian chờ hồi phục sau phẫu thuật, Elon Musk vẫn cố gắng lên Twitter để chia sẻ những ý tưởng về Tesla dù đang phải dùng thuốc giảm đau. Elon Musk có tố chất doanh nhân từ nhỏ. Khi còn học tại Đại học Pennsylvania, Musk và bạn cùng phòng Andeo Ressi thuê một căn nhà lớn rồi biến nó thành câu lạc bộ đêm để kiếm tiền trả tiền thuê nhà. Theo tạp chí Vogue, câu lạc bộ có sức chứa tới 1.000 người. Theo Ashlee Vance, tác giả cuốn sách “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, năm 2013, Musk suýt bán Tesla cho Google. Thời điểm đó, tương lai của Tesla không ổn định và Musk đã tìm tới đồng sáng lập kiêm CEO Google Larry Page để đàm phán. Năm 2013, Musk mua lại chiếc xe chạy dưới đáy biển của điệp viên James Bond (nhân vật trong phim) trong một cuộc đấu giá tại Luân Đôn, Anh. CEO SpaceX được cho là đã trả 968.000 USD cho chiếc xe này và muốn cải tạo nó thành tàu ngầm. Tỷ phú công nghệ tiết lộ Kanye West, rapper nổi tiếng, là cảm hứng của ông. Ông nhiều lần công khai ca ngợi rapper này. Năm 2015, đích thân Musk viết một đoạn tiểu sử ngắn về Kanye trên tạp chí Time cho danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Elon Musk từng cho rằng: "Để biến sao Hỏa thành Trái Đất", Elon Musk cho biết, "Chúng ta cần khiến nó ấm lên". Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn, Elon Musk cho biết, "Có nhiều cách để làm điều này. Cách nhanh nhất là thả bom hạt nhân vào hai cực của sao Hỏa". Nam diễn viên Robert Downey Jr đã xem Musk là nguồn cảm hứng cho vai diễn Tony Stark trong bộ phim Người sắt năm 2008. Trong một bài báo trên tạp chí Time, đạo diễn phim Jon Favreau thừa nhận Robert Downey Jr đã tìm đến Musk để giúp ông học về phong thái của một tỷ phú ham mê công nghệ. Musk cũng từng xuất hiện trong phim Người sắt 2. Elon Musk lo ngại về AI vì đây không phải là robot mà là thuật toán máy tính: "Chúng ta chỉ tạo ra những thuật toán đơn giản, các chuyên gia AI có thể dừng chúng lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu thuật toán phát triển và có thể tự đưa ra quyết định, sẽ không có cách nào để dừng chúng lại". Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

