Điện thoại Xiaomi lại phát nổ

Ngày 27/11, Song Yujie (sống tại Hà Nam, Trung Quốc) cho biết chiếc Redmi Note 7 Pro của cha anh đã phát nổ trong khi sử dụng. Chiếc điện thoại được Yujie mua cho cha mình hồi 24/7 trong một cửa hàng Xiaomi ở Trung Quốc.

Theo Yujie, cha anh đang xem phim trên điện thoại khi nằm trong chăn. Sau đó, ông ngủ thiếp đi nhưng chợt tỉnh dậy khi nghe mùi khét. Ngay lập tức ông nhìn thấy chiếc điện thoại đang bốc cháy. Do được phát hiện kịp thời nên cha của Yujie chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng chiếc điện thoại và tấm chăn đã cháy rụi. Chiếc Redmi Note 7 Pro của Yujie bị cháy hoàn toàn, pin và nắp lưng rơi ra khỏi máy. Ảnh: GizChina.

Trả lời phỏng vấn, đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng Xiaomi khẳng định sự cố xảy ra không phải do lỗi công ty. Cụ thể, chiếc Redmi Note 7 Pro của Yujie phát nổ là do tác động bên ngoài chứ không phải chất lượng sản phẩm kém. Theo chính sách của Xiaomi, lỗi sản phẩm do người dùng sẽ không được bảo hành.

Đây là chiếc điện thoại thứ 2 của Xiaomi phát nổ chỉ trong chưa đầy một tháng. Trước đó vào ngày 2/11, chiếc Redmi Note 7S của người dùng Ấn Độ tên Chavhan Ishwar đã phát nổ chỉ sau một tháng sử dụng.

Thiết bị được Ishwar mua trên Flipkart vào ngày 1/10 và nhận máy vào 3/10, sau đúng một tháng thì xảy ra sự cố. Theo Ishwar, chiếc máy đột nhiên bốc cháy trên bàn làm việc dù không có tác động nào, kể cả cắm sạc hay rơi rớt.

Hình ảnh của Ishwar cho thấy chiếc Redmi Note 7S bị cháy để lộ pin và các linh kiện bên trong. Ảnh: GizChina.

Khi mang đến cửa hàng, Xiaomi cho biết trường hợp này không được bảo hành. Bức xúc với câu trả lời, Ishwar gọi điện trực tiếp và nhận được phản hồi: "Pin không nằm trong diện bảo hành".

Trả lời GizChina, Xiaomi khẳng định sau khi kiểm tra cẩn thận, chiếc Redmi Note 7S của Ishwar phát nổ do ngoại lực, nghĩa là "lỗi của khách hàng".