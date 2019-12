Điện thoại nào OnePlus dự định giới thiệu tại CES 2020?

Một vài tuần trước, OnePlus đã hé lộ một sự kiện báo chí sẽ diễn ra vào đầu tháng Một tới tại CES 2020, và các bản tin tiếp đó cho biết hãng này có thể đang dự định ra mắt một chiếc điện thoại có tên OnePlus Concept One mới. Hiện chúng ta vẫn chưa biết thiết bị concept này sẽ trông ra sao, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là một thiết bị màn hình gập.

Cụ thể, theo tờ The Korean Herald, các chuyên gia quan sát thị trường (những người theo dõi thị trường chứng khoán thế giới) cho rằng Concept One có thể là một chiếc smartphone màn hình gập. Không may là, không ai biết tại sao họ lại tin như vậy, và cũng không có thêm thông tin nào về Concept One được đưa ra; tất nhiên, cũng không có hình ảnh nào về thiết kế lẫn các thông số về công nghệ của nó cả. Quả là đáng ngạc nhiên xét việc tình trạng rò rỉ thông tin sản phẩm thời gian qua diễn ra cực kỳ sôi động và có độ chính xác khá cao.