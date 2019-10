Điện thoại Huawei Nova 5T mới có đáng mua không?

Nhãn hiệu 'Nova' của Huawei từ trước đến nay vẫn được người dùng quan tâm, vì là một dòng sản phẩm được hãng ưu tiên thử nghiệm những thứ mới mẻ và hướng tới giới trẻ yêu công nghệ, nhưng vẫn có giá bán nằm ở mức 'vừa túi tiền', không quá cao cấp như dòng P và Mate.

Chỉ cần cầm trên tay, chắc chắn ai cũng phải công nhận là điện thoại Huawei Nova 5T mới rất bóng bẩy, nhất là với phiên bản màu tím đậm mà mình có tại đây. Với phiên bản Nova mới nhất, hãng thiết kế một logo riêng và nó xuất hiện ở khắp mọi nơi! Toàn bộ mặt sau là logo này được in đi in lại, tạo thành một họa tiết độc nhất mà mình chưa từng thấy ở một chiếc smartphone nào khác trên thị trường.

Hãng còn tự hào với logo này đến nỗi tạo ra một hình nền động cho nó, có khả năng biến đổi màu sắc rất kì lạ khi ta đặt máy theo các hướng khác nhau, giống như một sự vật ngoài đời thật tương tác với nắng vậy. Kiểu thiết kế này rất bắt mắt, và sẽ phù hợp với những bạn trẻ - đối tượng mà Huawei hướng tới, nhưng cũng sẽ 'hơi quá' đối với người trung niên hoặc có phong cách đơn giản hơn.

Máy không được trang bị camera chuyên cho việc zoom xa, nhưng với cảm biến chính độ phân giải cao thì hãng cũng 'tự tin' cho người dùng zoom lên tới 10x, nhờ đó ta có một dải tiêu cự khá rộng từ 0.5x đến 10x. Sử dụng trên thực tế, mức zoom cao nhất mà mình cho rằng 'đủ độ nét để đăng web' nằm ở dưới mức 5x, chỉ những lúc cần kíp bạn mới nên zoom lớn thêm vì đây chỉ là zoom điện tử mà thôi.

Camera chuyên macro cũng rất đáng nói, khi cho ta khoảng cách lấy nét chỉ 4cm nhằm đến gần hơn với những vật nhỏ để chụp được những bức hình đặc tả. Camera macro sẽ có chất lượng nói chung kém hơn so với camera chính (độ phân giải thấp hơn, xử lý sáng kém hơn, không lấy nét tự động được), nhưng với những trường hợp cụ thể thì cũng sẽ tạo ra được những bức hình tạo ấn tượng mạnh.

Ngược lại, nhờ được trang bị những cảm biến chất lượng tốt nên hình ảnh của Nova 5T có thể sửa được khá 'nặng tay'. Nếu như ảnh bị sai màu, ta có thể chuyển lại cho đúng, nếu ảnh có những phần bị quá tối thì ta có thể đẩy sáng lên ở một mức nhất định.

Nova 5T không phải là một smartphone với hệ thống camera 'mì ăn liền', mà dành cho những ai có một chút kiến thức về vấn đề hậu kỳ để có được chất lượng cao nhất. Nhưng đa phần mọi người hiện nay đều chụp-rồi-đăng, nên có lẽ hãng nên cập nhật lại thuật toán cho dòng máy này, cũng như những smartphone khác của mình.

Một vài hình ảnh chụp từ Huawei Nova 5T:

Trở lại với thiết kế bên ngoài, máy sử dụng cảm biến vân tay dạng điện dung được đặt ở cạnh bên.

Loại cảm biến này không 'hiện đại' như loại được đặt dưới màn hình được một số hãng khác áp dụng vào smartphone của mình, nhưng có tốc độ mở máy rất nhanh, chỉ cần nhấn nhẹ là ta đã vào giao diện sử dụng. Thậm chí đôi lúc lấy máy ra khỏi túi, ngon tay mình lỡ chạm vào cảm biến và máy đã mở luôn!

Một trong những lý do hãng không sử dụng được cảm biến vân tay dưới màn hình, đó là Nova 5T sử dụng màn hình LCD. Máy có tấm nền 6,26 inch (khá nhỏ nhắn và vừa tay), độ phân giải FullHD+ với một chấm nhỏ ở phía bên trái để tạo sự khác biệt với Samsung (đặt ở bên phải với S10 và ở giữa với Note 10).

Chấm này nhỏ hết mức có thể, chỉ bao quanh ống kính của chiếc camera selfie 32MP mà thôi, không chiếm thêm bất cứ phần hiển thị nào khác. Các phần viền của máy do sử dụng tấm nền LCD nên không thể làm 'mỏng dính' như những dòng máy có tấm nền AMOLED, nhưng vẫn có thể gọi là 'không dày', kèm theo đó là đồng đều ở tất cả các cạnh nên tạo cảm giác cân đối.

Tất nhiên rồi, việc sử dụng màn hình LCD cũng đi kèm với một số điểm yếu so với những dòng máy cao cấp với AMOLED, bao gồm độ tương phản không cao bằng do điểm ảnh không thể tự tắt (kéo theo là không có HDR), màu sắc có phần nhạt hơn. Lúc mới lấy ra khỏi hộp, màn hình này cũng ngả sang xanh dương khá nhiều (giống với hệ thống chụp hình), nhưng rất may là có thể chỉnh lại được trong tùy chọn.

Khác với những dòng 'hướng tới người trẻ' trước đây thường chú tâm quá nhiều vào thiết kế mà 'bỏ quên' cấu hình thì Nova 5T lại được hãng rất để ý về vấn đề này. Máy được sở hữu vi xử lý Kirin 980 (7 nm) cùng 8GB RAM, tức cấu hình đã được trang bị trên chiếc Mate 20 và P30 Pro.

Để nói một cách công bằng thì đây không còn là cấu hình cao nhất trên thị trường nữa, khi Snapdragon 855 và Kirin 990 đã được ra mắt và có điểm cao hơn Kirin 980 khá nhiều. Kirin 980 cũng thua kém chip đến từ Qualcomm về điểm hiệu năng GPU, thể hiện rõ nhất ở bài đánh giá 3DMark. Điều này không quá quan trọng đối với mình, khi game nặng nhất mà mình chơi là Liên Quân Garena vẫn có thể thoải mái chạy ở mức cao nhất tại 60fps, ngược lại thì ai có những công việc nặng hơn thì sẽ có thể thấy được sự khác biệt.