Dell ra mắt laptop gaming từ 23,5 triệu tại Việt Nam

Trong ba mẫu laptop mới của Dell được giới thiệu, model G5 và G7 đã xuất hiện từ đầu năm 2019 tại sự kiện CES. Riêng mẫu G3 mới được tách từ dòng Inspiron.

Thông điệp mà Dell muốn truyền tải đến người dùng thông qua ba mẫu sản phẩm là "Game it your way", kết hợp giữa chơi game và nhu cầu sử dụng laptop cho công việc.

Thế nhưng, với một người dùng khó tính, thiết kế trên vẫn chưa đáp ứng được "chất game". Trong khi đó, với người dùng cơ bản, ba sản phẩm này khá nặng, không phù hợp di chuyển.

Nhóm khách hàng phù hợp với G Series 2019 là người dùng văn phòng có nhu cầu chơi game để giải trí và công việc cần cấu hình laptop mạnh. Giới game thủ chuyên nghiệp có thể chọn các model khác từ Asus ROG hoặc Alienware của Dell.