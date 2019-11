Đây là lý do Galaxy S11 có dung lượng pin “siêu to khổng lồ“

Sau nhiều tin đồn rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy S11 mới thì chúng ta có thể khẳng định bộ ba flagship dòng S của Samsung sắp được ra mắt vào tháng 2 tới đây sẽ có những nâng cấp đáng kể về thời lượng pin. Lý do đằng sau nâng cấp này không hẳn là do con chip mới tiết kiệm pin hơn hay Samsung sử dụng công nghệ màn hình OLED thế hệ mới.

Và mặc dù đúng là thế thật, nhưng lý do chính tới từ việc bộ ba Galaxy S11 sẽ có dung lượng pin cao hơn so với phiên bản S10 hiện tại. Dưới đây là dung lượng pin dự kiến của bộ ba Galaxy S11 sắp tới so với thế hệ tiền nhiệm.

Như bảng dự kiến ở trên, Galaxy S11 phiên bản tiêu chuẩn sẽ có dung lượng pin nâng cấp từ 3400mAh lên thành 4300mAh, ngang với chiếc Galaxy Note10+ hiện tại, trong khi đó phiên bản Plus có thể có dung lượng pin tới 5000mAh. Lý do nằm ở phiên bản 5G của Galaxy S11 có thể sẽ tiêu tốn khá nhiều thời lượng pin, bởi vậy Samsung cần đảm bảo một thời lượng pin tốt cho flagship của mình. Và cả Apple hay Huawei thì cũng đã trang bị dung lượng pin lớn cho sản phẩm của hãng rồi.

Chưa kể các báo cáo mới từ truyền thông trong nước mới đây còn cho biết Samsung sẽ sử dụng công nghệ pin PMP thế hệ mới (Protection Module Packages - Mô-đun bảo vệ pin) cho chiếc Galaxy S11.

Công nghệ pin PMP cho phép pin của Galaxy S11 có thể có kích thước nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ được dung lượng pin lớn. Kích thước pin nhỏ hơn giúp cho bên trong Galaxy S11 sẽ có nhiều khoảng trống cho các linh kiện khác.

Điều này ủng hộ tin đồn Galaxy S11 sẽ được trang bị cụm camera tele 5x mới. Với nâng cấp về camera như vậy, Samsung cần phải thu nhỏ kích thước viên pin lại để chừa chỗ cho hệ thống camera của máy, trong khi vẫn có thể mang tới một thời lượng pin dài. Ở thời buổi hiện nay, camera và pin là 2 yếu tố được người dùng quan tâm nhiều nhất trên một chiếc flagship.

Theo dự kiến, Galaxy S11 sẽ chính thức được Samsung cho ra mắt vào cuối tháng 2/2020 tại sự kiện Unpack Galaxy thường niên.