"Đập hộp" OPPO Reno, camera selfie "vây cá mập" ấn tượng

Kể từ sau Realme thay thế ở phân khúc giá rẻ, OPPO tập trung nhiều cho dòng F và giờ đây, Reno là cái tên mang hơi hướng của R series. OPPO Reno hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ nhờ trang bị cụm camera selfie độc đáo mà hãng gọi là “vây cá mập”.

Thiết kế vỏ hợp trên OPPO Reno có phần khác biệt so với các thiết bị tiền nhiệm của hãng với màu trắng chủ đạo cùng biểu tượng camera phẳng ở mặt lưng. Tất cả phụ kiện đi kèm trong hộp gồm có: Sách hướng dẫn sử dụng, que lấy SIM, adapter chuẩn sạc nhanh VOOC 3.0 công suất 20W, ốp lưng nhựa, cáp sạc chuẩn USB Type-C và tai nghe 3.5mm. OPPO Reno sở hữu thiết kế theo lối tối giản giản, bằng cách ẩn đi nhiều chi tiết trên thân máy giúp cho tổng thể thiết bị tinh giản hơn. Điểm nhấn của OPPO Reno là phần camera pop-up mà hãng này gọi là thiết kế theo “vây cá mập”. Cụm camera này chỉ nhô lên một phần, tạo thành hình tam giác giống như vây của cá mập. Mất khoảng chưa tới 1 giây để chúng ta có thể khởi động cụm camera pop-up này. Đây cũng là nơi đặt camera selfie 16MP, khẩu độ f/2.0 và đèn flash trước sau để tăng cường độ sáng trong môi trường tối. Tỉ lệ màn hình hiển thị so với toàn bộ mặt trước của OPPO Reno đạt 93,1%, các viền của màn hình đều được tối ưu khá mỏng, phần cằm của máy cũng được gọt gọn còn 3,5mm.OPPO Reno sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.4 inch (bản tiêu chuẩn), độ phân giải Full HD+ và tấm bảo vệ cường lực Gorilla Glass 6. Bên dưới màn hình này là một cụm cảm biến vân tay quang học cho phép nhận diện vân tay trên màn hình để mở khóa điện thoại. Mặt lưng của OPPO Reno nổi bật với dòng “Design by OPPO” cùng logo chạy dọc theo đường xương sống. Phía trên là cụm camera kép ẩn hoàn toàn trong thân máy. Về thông số, OPPO Reno trang bị một camera chính có cảm biến lên đến 48MP, khẩu độ f/1.7, cùng một camera phụ đo độ sâu trường ảnh 5MP, khẩu độ f/2.4. Với cấu hình như trên, máy có khả năng quay video 4K 30fps và 1080p ở mức 120fps. Cạnh đáy của OPPO Reno là nơi đặt cổng sạc USB-TypeC hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0, mic thu âm, loa ngoài, và jack cắm tai nghe 3.5mm. Cạnh phải là phím nguồn có chi tiết đường chỉ màu xanh dạ quang. Cạnh trái là nơi đặt khay SIM cùng phím tăng/giảm âm lượng. Về cấu hình, OPPO Reno phiên bản tiêu chuẩn trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 710 với 8 nhân, sản xuất triên tiến trình 10nm, GPU Andreno 616. Đi kèm là dung lượng chính thức là 6GB RAM và 256GB ROM. OPPO Reno chính thức bán ra tại Việt Nam vào ngày 15/6 tới với giá dự kiến 13 triệu đồng.

