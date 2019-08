Danh sách các Smartphone sẽ lên đời Android 10 sớm

Theo Slashgear, lịch trình cập nhật Android 10 này phù hợp với danh sách các mẫu smartphone đang tham gia chương trình Android Beta vừa cập nhật phiên bản cuối cùng vào đầu tháng 8 này. Nếu bạn đang sử dụng Android Beta mới nhất đối với phiên bản Android 10 thì danh sách dưới đây sẽ cho bạn biết những model thiết bị nào có cơ hội nhận bản cập nhật này. Google Gần như tất cả các model Pixel của Google sẽ được nhận bản cập nhật Android 10 mới nhất. Cụ thể danh sách gồm: Google Pixel, Pixel 2 và 3, Pixel XL, Pixel 2 XL và 3 XL và Google Pixel 3a và Pixel 3a XL. Đặc biệt Google Pixel 4 dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới cũng sẽ cài sẵn Android 10 ngay khi xuất xưởng. Gần đây giám đốc sản phẩm của HMD Global đã chia sẻ lịch trình cập nhật Android 10 trên các thiết bị của hãng. Theo đó tất cả các mẫu smartphone Nokia hiện nay của HMD Global đều chạy Android One. Nó cũng đồng nghĩa với việc máy sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật hệ điều hành thêm ít nhất 2 năm tới.

Theo đó Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 và Nokia 7.1 sẽ là ba model đầu tiên được nhận bản cập nhật Android 10 trong Q4/2019.

Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus và Nokia 6 sẽ nhận Android 10 tiếp theo. Sau đó sang năm 2020, nhiều model tiếp theo sẽ nhận Android 10 là Nokia 4.2, Nokia 3.2 và 3.1 Plus và Nokia 2.2.

Tiếp theo sẽ là Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus và Nokia 1 Plus. Cuối cùng HMD Global sẽ tung ra phiên bản Android mới cho Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1 và Nokia 1 vào Q2/2020.

OnePlus

Các model OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6, OnePlus 6T đều tham gia chương trình Android Q beta nên chắc chắn đây sẽ là những model được nhận bản cập nhật Android 10 sớm nhất

Asus

Model Asus Zenfone 5Z dự kiến sẽ được nhận bản cập nhật Android 10 sớm nhất vì nằm trong chương trình Android Q Beta.

Xiaomi

Nhiều khả năng Mi 9 và Mi Mix 3 5G sẽ nhận bản cập nhật Android 10 sớm nhất. Trong khi đó, các model smartphone Xiaomi khác và cả Redmi sẽ được nhận Android 10 sau khi MIUI 11 ra mắt.

Vivo

Vivo X27, Vivo NEX S và Vivo NEX A đều xuất hiện trong chương trình Android Q beta và sẽ sớm nhận được bản cập nhật Android 10.

Huawei

Huawei Mate 20 Pro nằm trong danh sách Android Q Beta nên khả năng cao sẽ được nhận Android 10. Tuy nhiên chúng ta phải chờ xem tác động của lệnh cấm từ chính phủ Mỹ có ảnh hưởng tới lịch trình cập nhật này hay không.

Oppo, Realme, LG, Sony, Essential

Các model smartphone khác có trong chương trình Android Q Beta còn có Oppo Reno, Realme 3 Pro, LG G8, Sony Xperia XZ3.

Samsung

Hầu hết các model như dòng Galaxy Note 10/Note 10 Pro, Galaxy S10/S10+, Galaxy S9/S9+ và Galaxy Note9 sẽ được nhận bản cập nhật Android 10 mới nhất đầu tiên trong dòng smartphone Galaxy.