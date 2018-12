Công ty Internet bồi thường 62,5 triệu USD vì mạng chậm

Công ty cung cấp mạng Charter Communication đã trả lại tối thiểu 75 USD cho mỗi thuê bao tại New York. Tổng cộng có 7.000 khách hàng được đền bù, tương đương số tiền 62,5 triệu USD.



Nhà mạng này bị cáo buộc lừa dối khách hàng sử dụng dịch vụ internet. Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã khởi kiện Charter Communication vào năm ngoái vì tội cố tình cung cấp cho khách hàng tốc độ Internet chậm hơn so với cam kết.

Charter Communication nộp phạt kỉ lục tại Mỹ vì cung cấp mạng chậm hơn quảng cáo. Ảnh: NYPost.

Vụ kiện đã được đưa đến Tòa án Tối cao của New York kèm theo email giữa những nhà điều hành công ty. Nội dung cho thấy họ biết rõ việc không thể cung cấp tốc độ kết nối như đã cam kết với người dùng.



"Chúng ta sẽ thấy sự không phù hợp giữa những gì bán cho khách hàng và tốc độ thật sự mà họ đo được trên laptop, tablet và các thiết bị khác", email của một giám đốc điều hành được dẫn lại trong hồ sơ vụ kiện.

Tổng chưởng lý New York, bà Barbara Underwood đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến các nhà cung cấp dịch vụ tại tiểu bang này: "Hãy thực hiện đầy đủ lời hứa, hoặc phải trả giá".

Những người điều hành tại công ty đã biết rõ việc không cung cấp tốc độ mạng như đã cam kết với khách hàng. Ảnh: BGR.

Tổng số tiền mà Charter Communication phải trả cho vụ việc này lên đến 174,2 triệu USD, trong đó có 62,5 triệu USD phải trả lại trực tiếp cho những người dùng bị ảnh hưởng, mức đền bù từ 75-150 USD/thuê bao. Ngoài ra, công ty đồng ý miễn phí gói dịch vụ cao cấp cho 2,2 triệu thuê bao tại New York, có trị giá tương đương 110 triệu USD.



Theo Văn phòng Tổng chưởng lý, đây là mức phạt cao nhất trong lịch sử mà một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Mỹ phải trả.

Vụ việc không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu USD cho Charter Communication mà còn "đặt ra tiêu chuẩn mới đối với các nhà mạng về tính trung thực trong quảng cáo dịch vụ của họ", bà Barbara Underwood cho biết.

Được biết, hệ thống cung cấp Internet này trước đây thuộc về Time Warner Cable. Năm 2016, Charter đã mua lại và đổi tên thành Spectrum Cable và tiến hành nhiều nâng cấp như thay thế modem, router Wi-Fi.

Trong phản hồi được đăng tải trên Daily News, phát ngôn viên Charter Communication John Bonomo cho biết công ty vui mừng vì đã dàn xếp được với Tổng chưởng lý. Sự cố này do quảng cáo của Time Warner Cable tại New York gây ra trước khi sáp nhập với Charter. Công ty đã và sẽ tiếp tục đầu tư vào việc tăng cường dịch vụ Internet tại New York như thỏa thuận đã đạt được với Tổng chưởng lý.