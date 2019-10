Cộng đồng mạng phát cuồng vì điện thoại “ngửi” được chất độc

CAT S61 – chiếc điện thoại thông minh trên thế giới có thể phát hiện hóa chất độc hại trong không khí.

CAT S41 – chiếc điện thoại thông minh trên thế giới có thể chia sẻ Pin cho các chiếc điện thoại khác. Đầu tiên phải nói đến tích hợp 3 chức năng trong 1 chiếc điện thoại – xin được gọi là chức năng 3 chống: chống bụi, chống nước, chống rơi vỡ.

Với chức năng chống bụi và chống nước, CAT S61 & CAT S41 lần lượt được trang bị tiêu chuẩn chống bụi/nước IP68 và IP69, ngâm nước ở độ sâu 3m trong 1 giờ đồng hồ với CAT S61 và độ sâu 2m trong 1 giờ đồng hồ với CAT S41.

Với chức năng chống rơi vỡ , hai siêu phẩm điện thoại được chứng nhận tiêu chuẩn quân đội MIL Spec 810G đảm bảo thả ở độ cao 1,8m xuống nền bê tông cứng mà không hề hấn gì.

Tất cả những điều trên chính là một trong những thế mạnh của Cat – thiết kế nguyên khối kiên cố, bền bỉ, chịu được thời tiết khắc nghiệt và thời gian sử dụng lâu dài.

Hơn thế nữa CAT S61 – với thiết kế hầm hồ còn đem đến cho người dùng những tính năng vô cùng đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến chức năng khiến cộng đồng youtuber kinh ngạc - "đánh hơi" không khí ô nhiễm (VOCs), các nguồn thông thường của VOC bao gồm sơn, dung môi, thảm, đồ nội thất và các sản phẩm làm sạch, và chúng có liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe, nhờ đó đưa ra cảnh báo cho người dùng nếu phát hiện có khí độc, hóa chất nguy hiểm.... trong không khí .

Tiếp đó nó sở hữu một camera cảm biến nhiệt độ công nghệ Flir với độ phân giải HD, nhận biết nhiệt độ lên đến 400 độ C (khá cao so với mức 120 độ C trên CAT S60). Không dừng lại ở đó, S61 còn có khả năng đo khoảng cách nhờ laser và camera 16 MP tích hợp. Tính năng này có thể ngay lập tức tính toán khoảng cách trong không gian 8 mét xung quanh bạn.

Còn với CAT S41- cũng là dòng điện thoại với khả năng hoạt động được ở những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, được hãng trang bị viên pin dung lượng lớn tới 5.000 mAh giúp máy có thể hoạt động trong 32 giờ đàm thoại mà không lo hết pin giữa chừng, trong khi đó thời gian chờ lên tới 44 ngày Ngoài ra bạn còn có thể dùng Cat S41 để sạc pin cho những máy khác như một chiếc pin sạc dự phòng. Thực sự là một tính năng vô cùng đặc biệt, chắc chắn sẽ được các tin đồ của công nghệ yêu thích.

Siêu phẩm CAT Phone đã ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 8/10 hi vọng đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.