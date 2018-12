Có nên nâng cấp từ iPhone X lên iPhone Xs?

iPhone Xs và Xs Max ra đời cùng iPhone Xr, Apple giờ đây chỉ còn bán thêm iPhone 7 và 8 mà quay lưng với iPhone X dù chỉ sau 1 năm ra đời. Giống như nhiều iPhone những năm qua, iPhone làm mới của năm nay chỉ mang lại một vài thay đổi, đặc biệt khi so sánh với iPhone X mang lại vào năm ngoái.

iPhone X và iPhone Xs gần như không có khác biệt về thiết kế.

Sự khác biệt chưa thực sự nổi bật



Xét về tính chẵn lẻ, iPhone X và iPhone Xs rất gần giống nhau. Cả hai đều có màn hình OLED với kích thước 5,8 inch và độ phân giải như nhau. Các tính năng như HDR10, Dolby Vision và công nghệ Super Retina cũng không có sựu thay đổi. Bạn cũng có các tính năng chính như 3D Touch, Face ID và sạc không dây.

Apple nói rằng tính năng sạc không dây của iPhone Xs nhanh hơn so với iPhone X, nhưng chi tiết cụ thể không rõ ràng. Hơn nữa, Apple cho biết hiệu suất Face ID của Xs nhanh hơn so với X nhờ vào các thuật toán nhanh hơn và một vùng an toàn nhanh hơn, nhưng những cải tiến vẫn cần kiểm nghiệm trong cuộc sống thực.

Có chăng iPhone Xs là một trong những chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ 2 SIM - một sự bổ sung rất lớn cho những ai thường xuyên đi du lịch và cảm thấy cần phải chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ. iPhone Xs năm nay cũng sử dụng chip A12 Bionic mới mà Apple gọi là “chip thông minh nhất, mạnh mẽ nhất trong smartphone”. Apple nói rằng A12 Bionic có hiệu suất nhanh hơn 15% so với A11 Bionic. Lõi hiệu suất của A12 Bionic tiêu thụ điện năng thấp hơn 50% so với tiền nhiệm.

2 SIM là tính năng giúp phân biệt giữa iPhone X và Xs.

Vấn đề là các cải tiến này sẽ được sử dụng hàng ngày như thế nào? Có thể không đáng chú ý. Trong khi bạn có thể nhận thấy sức mạnh bổ sung khi chơi game chuyên sâu hoặc sử dụng tính năng thực tế tăng cường (AR) nhưng chip A12 Bionic mới là một cải tiến so với A11 Bionic, đó là lý do khiến Apple vẫn sử dụng cùng thương hiệu Bionic.



Có nhiều cải tiến đáng chú ý khác: 4 x 4 MIMO để cải thiện hiệu suất truy cập dữ liệu di động, khả năng chống nước được cải thiện, ghi âm thanh nổi cho video và hơn thế nữa. Nhưng nó có xứng đáng để bạn chi tiêu?

Điều đáng chú ý, mặc dù công nghệ và các tính năng máy ảnh trên iPhone Xs đã được cập nhật, bao gồm đèn flash True Tone mới và khẩu độ ống kính nhanh hơn nhưng về cơ bản nó vẫn là ống kính góc rộng 12 MP cũng như ống kính tele 12 MP như tiền nhiệm.

iPhone X đã không còn Apple phân phối kể từ khi iPhone Xs và Xs Max phát hành.

Về phần mềm, nó hỗ trợ bokeh và kiểm soát độ sâu tốt hơn, nơi bạn có thể điều chỉnh nền màu và chiều sâu sau khi chụp ảnh, cung cấp một bộ công cụ hoàn toàn mới để hoàn thiện ảnh nền mờ được chụp bằng iPhone. Các cải tiến khác bao gồm tăng cường chất lượng selfie ở chế độ chân dung, chi tiết ánh sáng thấp tốt hơn, ảnh động sắc nét hơn và Smart HDR.



Sự lựa chọn thông minh hơn

Với tất cả những cải tiến đã nói, có lẽ iPhone Xs không thực sự xứng đáng để bạn chi tiêu một khoản tiền lớn để nâng cấp lên khi đã có iPhone X trên tay. Tuy nhiên, nếu đủ thông minh, bạn sẽ thấy rằng iPhone Xs Max là sản phẩm thực sự có giá trị khi nâng cấp. Đó là sự tiến lên từ kích thước màn hình 5,8 inch sang 6,5 inch lớn hơn.

Không giống như iPhone 6, 6S, 7, 8 và X đều có kích thước tổng thể gần tương đương nhau thì iPhone Xs Max lại mang đến một kích thước màn hình khá lớn nhưng duy trì kích thước tổng thể tương tự bản Plus của các sản phẩm trước đó.

iPhone Xs Max mới là sản phẩm giá trị rõ ràng nhất để bạn nâng cấp từ iPhone X.

Với chiếc iPhone Xs Max, nó cung cấp màn hình rộng lớn đến 6,5 inch với độ phân giải 2688 x 1242 pixel cùng mật độ điểm ảnh 458 ppi. Với kích thước màn hình bổ sung, iOS có thể hỗ trợ các ứng dụng phong cảnh mở rộng, cho phép bạn xem hai cột trong các ứng dụng như Messages.



Đối với thời lượng pin, iPhone Xs Max sẽ cung cấp thời lượng sử dụng lâu hơn 90 phút so với iPhone Xs, trong khi iPhone Xs cũng cung cấp thời lượng pin tốt hơn 30 phút so với iPhone X.

Nhận xét nhanh

Đối với nhiều người, có rất ít lý do để nâng cấp từ iPhone X lên iPhone Xs. Tuy nhiên nó lại là điều hoàn toàn khác khi lên đời iPhone Xs Max. Nếu bạn đã khao khát một phiên bản lớn hơn của iPhone X, thì quyết định là khá rõ ràng: iPhone Xs Max thực sự dành cho bạn, miễn là ví tiền của bạn đủ dày để chi số tiền tối thiểu lên đến 1.099 USD (tương đương 25,6 triệu đồng, chưa bao gồm thuế khi nhập về Việt Nam).

Tất nhiên, có một số cải tiến nhỏ hơn khác mà bạn có thể quyết định nâng cấp lên iPhone mới. Nếu bạn thực sự muốn thử phiên bản màu vàng mới, iPhone Xs có thể đáng để nâng cấp. Nếu bạn cần bộ nhớ trong 512 GB, đã đến lúc phải nâng cấp. Đối với du khách đi du lịch toàn cầu và một số thị trường nhất định trên thế giới, việc bổ sung hỗ trợ 2 SIM là khó có thể bỏ qua.