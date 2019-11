Chủ tịch Marvel Studio: 3 siêu anh hùng mới sẽ gia nhập MCU

Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đang đứng trước thời khắc chuyển mình có thể nói là lịch sử sau sự ra đi của rất nhiều trụ cột như Iron Man, Captain America và Black Widow trong Avengers: Endgame. Đã có không ít những đồn đại, suy đoán xoay quanh đội hình Avengers mới trong tương lai, bao gồm cả màn chào sân của dàn hảo thủ X-Men, Fantastic Four và có thể là cả “thánh nhây” Deadpool nữa.

Trong khi kế hoạch chính thức còn chưa đâu vào đâu, mới đây chủ tịch Marvel Studio Kevin Feige lại bất ngờ tiết lộ: MCU sẽ đón chào thêm 3 anh hùng mới trong Phase 4 hoặc Phase 5, bao gồm Ms. Marvel, She-Hulk và Moon Knight. Từ trái qua phải: Moon Knight, She-Hulk và Ms. Marvel - những cái tên sẽ gia nhập MCU trong thời gian tới.

Nếu như nói Marvel đang tìm mọi cách để bù đắp khoảng trống mà Đội trưởng Mỹ và đặc biệt là Người Sắt để lại thì cũng không sai. Nhưng nhìn sâu xa hơn một chút, rõ ràng đây là nước đi quá thông minh đến từ Kevin, một mũi tên bắn trúng hai đích: Vừa khiến fan phấn khích, lại vừa giúp Disney (công ty mẹ của Marvel) kiếm được bộn tiền.

Tại sao lại nói vậy? Để ý kĩ một chút, Ms Marvel, She-Hulk và Moon Knight đều là những nhân vật sẽ sở hữu series cho riêng mình trên Disney+, dịch vụ stream phim của Disney sẽ ra mắt trong ngày hôm nay (12/11/2019).

Đích thân chủ tịch Kevin cũng khẳng định 3 siêu anh hùng Marvel trên sẽ chỉ gia nhập MCU sau khi series riêng của họ lên sóng. Đồng thời, ông cũng nhắn nhủ fan rằng: Để có thể hiểu tường tận các phần phim Avengers sắp tới thì các bạn phải xem hết cả 3 series này. Nói dễ hiểu thì là: Hãy đăng ký dịch vụ của Disney+ ngay hôm nay nếu không muốn trở thành “bò lạc” trong MCU nhé.

Nếu không muốn trở thành "người tối cổ" trong MCU, fan sẽ phải theo dõi 3 series của Ms. Marvel, She-Hulk và Moon Knight trên Disney+.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết về việc Marvel sẽ đưa Ms. Marvel, She-Hulk và Moon Knight vào MCU như thế nào vẫn còn là một câu hỏi lớn. Họ có thể sẽ sở hữu những phần phim điện ảnh riêng, bên cạnh series trên Disney+; có thể sẽ tham gia vào phần phim của siêu anh hùng khác; hoặc cũng có thể xuất hiện trực tiếp trong Avengers luôn.

Hãy cùng điểm lại timeline của Phase 4 một chút, bao gồm: Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, và phần phim thứ 3 của Spider Man, cái tên xuất hiện phút chót sau khi “Nhện nhọ” tí thì phải khăn gói rời MCU.

Với lịch trình như vậy, có lẽ Ms. Marvel, She-Hulk hay Moon Knight khó lòng có thể sở hữu phần phim điện ảnh riêng ngay trong Phase 4 này. Thậm chí series trên Disney+ của họ còn chưa có ngày ra mắt cụ thể.

Liệu 3 siêu anh hùng mới có bất ngờ góp mặt trong những series/phim điện ảnh trong phase 4 của MCU hay không?

Trong một diễn biến khác Jeremy Slater, showrunner của Moon Knight, tỏ ra khá lạc quan và đặc biệt háo hức về series này: "Tôi sở hữu cuốn truyện tranh Marvel đầu tiên vào năm 7 tuổi, và nó thực sự đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Không phải nói quá đâu nhưng được gia nhập và làm việc trong MCU là niềm vinh hạnh lớn nhất tôi từng nhận được".

"Tuy không thể tiết lộ gì nhiều về dàn diễn viên hay cốt truyện, nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng chúng tôi sở hữu những biên kịch đẳng cấp nhất hiện nay, những người thực sự yêu thích nhân vật này. Chúng tôi đang làm việc hết công suất để mang đến bất ngờ đặc biệt cho các bạn. Hãy đón chờ nhé! Moon Knight sắp ra mắt rồi, và sẽ cực kỳ thú vị đấy”.

Ngoài 3 siêu anh hùng trên, Disney+ cũng sẽ phát sóng rất nhiều series đáng chú ý khác như The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If…, và Hawkeye.