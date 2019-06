Chi tiết Realme 3 Pro - Snapdragon 710, sạc nhanh VOOC 3.0

Realme 3 Pro là phiên bản nâng cấp của mẫu Realme 3 ra mắt hồi tháng 4. Máy tập trung cải thiện về hiệu năng xử lý, hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu giải trí, chơi game. Ngoại hình tổng thể của thiết bị không có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Realme 3 Pro sử dụng màn hình giọt nước với kích thước 6,3 inch. Màn hình này có độ sáng cao, màu sắc hiển thị rực rỡ. Điểm hạn chế là nó được đặt nhô lên hẳn so với khung viền, tạo cảm giác cấn tay nhẹ khi vuốt từ mép vào trong. Mặt lưng của máy bo cong đều về cả 4 cạnh, mang đến cảm giác cầm nắm khá dễ chịu. Mặt lưng này cũng có màu gradient, thay đổi theo góc nhìn của người dùng. Tuy nhiên, do chỉ được hoàn thiện từ nhựa giả kính, nó tương đối dễ trầy xước và bám lại nhiều dấu vân tay. Loa ngoài của máy có âm lượng lớn, rõ ràng. Máy giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Realme 3 Pro được trang bị viên pin dung lượng cao 4.045 mAh, hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0. Cụm camera kép của máy có độ phân giải lần lượt 16 MP và 5 MP. Ở điều kiện đầy đủ sáng, hình ảnh cho ra từ cụm camera này có màu sắc tươi, rực rỡ, chi tiết tốt. Trong môi trường ánh sáng yếu, tốc độ chụp và lấy nét bị giảm xuống đáng kể.Camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp AI cùng nhiều chế độ làm đẹp. Người dùng có thể tùy chọn các cấp độ làm mịn da, thu gọn khuôn mặt, làm to mắt,... tùy theo sở thích. Realme 3 Pro được trang bị bộ xử lý Snapdragon 710, dung lượng tùy chọn 4/6 GB tương ứng với bộ nhớ trong 64/128 GB. Qua một số trải nghiệm với Asphalt 9 và PUBG Mobile, máy có thể tự động nhận thiết lập đồ họa ở mức cao nhất và không xảy ra hiện tượng giật khung hình khi chơi game. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ ứng dụng "Không gian trò chơi", cho phép tối ưu hiệu năng giúp chơi game mượt hơn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ tin nhắn và cuộc gọi đến. Realme 3 Pro được bán với mức giá từ 6,5 triệu đồng. Máy cạnh tranh trực tiếp với Huawei P30 Lite, Oppo F9, Asus Zenfone Max Pro M2 và Samsung Galaxy A50.

Realme 3 Pro là phiên bản nâng cấp của mẫu Realme 3 ra mắt hồi tháng 4. Máy tập trung cải thiện về hiệu năng xử lý, hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu giải trí, chơi game. Ngoại hình tổng thể của thiết bị không có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Realme 3 Pro sử dụng màn hình giọt nước với kích thước 6,3 inch. Màn hình này có độ sáng cao, màu sắc hiển thị rực rỡ. Điểm hạn chế là nó được đặt nhô lên hẳn so với khung viền, tạo cảm giác cấn tay nhẹ khi vuốt từ mép vào trong. Mặt lưng của máy bo cong đều về cả 4 cạnh, mang đến cảm giác cầm nắm khá dễ chịu. Mặt lưng này cũng có màu gradient, thay đổi theo góc nhìn của người dùng. Tuy nhiên, do chỉ được hoàn thiện từ nhựa giả kính, nó tương đối dễ trầy xước và bám lại nhiều dấu vân tay. Loa ngoài của máy có âm lượng lớn, rõ ràng. Máy giữ lại giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Realme 3 Pro được trang bị viên pin dung lượng cao 4.045 mAh, hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0. Cụm camera kép của máy có độ phân giải lần lượt 16 MP và 5 MP. Ở điều kiện đầy đủ sáng, hình ảnh cho ra từ cụm camera này có màu sắc tươi, rực rỡ, chi tiết tốt. Trong môi trường ánh sáng yếu, tốc độ chụp và lấy nét bị giảm xuống đáng kể. Camera selfie có độ phân giải 25 MP, tích hợp AI cùng nhiều chế độ làm đẹp. Người dùng có thể tùy chọn các cấp độ làm mịn da, thu gọn khuôn mặt, làm to mắt,... tùy theo sở thích. Realme 3 Pro được trang bị bộ xử lý Snapdragon 710, dung lượng tùy chọn 4/6 GB tương ứng với bộ nhớ trong 64/128 GB. Qua một số trải nghiệm với Asphalt 9 và PUBG Mobile, máy có thể tự động nhận thiết lập đồ họa ở mức cao nhất và không xảy ra hiện tượng giật khung hình khi chơi game. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ ứng dụng "Không gian trò chơi", cho phép tối ưu hiệu năng giúp chơi game mượt hơn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng từ tin nhắn và cuộc gọi đến. Realme 3 Pro được bán với mức giá từ 6,5 triệu đồng. Máy cạnh tranh trực tiếp với Huawei P30 Lite, Oppo F9, Asus Zenfone Max Pro M2 và Samsung Galaxy A50.