Case máy tính độ phong cách tối giản giá 90 triệu đồng

Black SN750 là ổ cứng SSD mới và nhỏ gọn nhất của WD. Linh kiện này có phong cách thiết kế đẹp mắt cùng khả năng gắn thêm heatsink (tản nhiệt), phù hợp với game thủ muốn "try hard". Dựa vào đó, modder Nguyễn Thanh Hải (Lukahai) đã độ chế riêng cho một dân chơi máy tính ở TP.HCM chiếc PC mô phỏng lại SSD trên. Tổng quan, bộ máy sở hữu cấu hình gồm vi xử lý Intel Core i9-9900K, RAM Corsair Dominator Platinum RGB (bus 3.000 MHz), mainboard Asus ROG Strix Z390I - G, SSD WD Black SN750 500 GB M.2 NVme, SSD WD Blue 500 GB, PSU Corsair SF750, VGA Asus Dual Evo RTX 2060, tản nhiệt nước all-in-one của EK và vỏ ngoài được độ chế bằng nhôm và cắt CNC lại. Phong cách tối giản, không dây được đề cao ở chiếc máy tính này cho phù hợp để mang đi trình diễn. Do đó, bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím bằng Bluetooth. PC này có 2 anten để thu sóng Wi-Fi. Tuy vậy, cách thiết kế này cũng gây bất tiện khi muốn cắm USB để đọc dữ liệu. Modder Lukahai chia sẻ rằng anh sẽ cải tiến phần trên cùng để nó có thể đóng mở được, thuận tiện khi người dùng muốn cắm dây vào máy trong tương lai. Ống dẫn nước, dây kết nối, linh kiện được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Theo thông tin từ modder, tổng thời gian thi công máy tính này mất khoảng 25 ngày. Riêng phần vỏ case tiêu tốn 10 ngày để thiết kế bản vẽ 3D và mất thêm 7 ngày để cắt CNC cũng như hoàn thiện vỏ case. "Trong quá trình thiết kế, tôi phải tạo ra bản vẽ phù hợp để sắp xếp các linh kiện và tạo hình mặt trước giống với SSD SN750. Thiết kế các rãnh và nẹp để giấu dây cũng mất nhiều thời gian để thi công", Lukahai chia sẻ. Phần vỏ được làm bằng nhôm phay xước, tạo rãnh và thêm một chút sơn trắng tạo cảm giác giống chiếc SSD dành cho game thủ. Card màn hình chỉ sử dụng RTX 2060 nên nguồn chỉ cần 750 W là đủ. Quạt làm mát 92 mm của SF750 Platinum không quay cho đến khi bạn cần. Do đó, nó cho hoạt động gần như im lặng ở mức tải thấp và trung bình. Tổng giá trị của bộ máy tính này ước tính ở mức 90 triệu đồng.

