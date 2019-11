Canon dẫn đầu thị trường máy ảnh kỹ thuật số Việt Nam

Khi thị trường máy ảnh ngày càng mở rộng cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các hãng công nghệ cũng phải không ngừng đổi mới, nắm bắt thị hiếu để không bị bỏ lại phía sau.

Cộng đồng nhiếp ảnh gia Việt ngày càng lớn mạnh Vài năm về trước, bản đồ nhiếp ảnh thế giới chỉ ghi nhận vài tên tuổi đến từ Việt Nam như nhiếp ảnh gia Maika Elan - người đoạt giải Word Press Photo 2013 cho bộ ảnh The pink choice; nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải - chủ nhân tác phẩm vào top những bức ảnh đẹp nhất của National Geographic… Tuy nhiên những năm gần đây, nhiều tên tuổi Việt đã trở nên quen thuộc với giới nhiếp ảnh quốc tể. Giải thưởng uy tín SkyPixel đã gọi tên không ít nhiếp ảnh gia Việt. Điển hình, nhiếp ảnh gia Tuấn Nguyễn giành giải nhì cho hạng mục “Niềm vui” với tác phẩm Salt harvest; Trung Phạm chiến thắng thuyết phục ở hạng mục Thể thao với tác phẩm Running through sand dunes. Gần đây nhất, nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh là chủ nhân của giải nhất hạng mục Con người trong thiên nhiên của cuộc thi do Tổ chức bảo vệ thiên nhiên quốc tế The Nature Conservancy triển khai với tác phẩm Dance in the sea. Bức ảnh Dance in the sea (Vũ điệu trên biển) đạt giải nhất cho hạng mục “Con người trong thiên nhiên” của nhiếp ảnh gia Lê Văn Vinh.

Không khó nhận ra, cộng đồng nhiếp ảnh tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình lớn, khi người yêu nhiếp ảnh trở nên đông đảo và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhiếp ảnh hiện nay cũng được xem là một nghề thực thụ, có thể mang lại nguồn thu nhập tốt, thậm chí “khủng” cho người có thực lực và muốn sống bằng niềm đam mê.

Thương hiệu máy ảnh được lòng giới nhiếp ảnh gia Việt

Thị trường máy ảnh tại Việt Nam luôn chứng kiến sự cạnh tranh, vận động, các hãng sản xuất không ngừng tung ra những mẫu máy ảnh mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trên đường đua dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Canon luôn chứng tỏ vị thế cao.

Đã hơn 30 năm từ ngày Canon đánh dấu sự chuyển mình với chiếc máy ảnh DSLR đầu tiên với nhiều thăng trầm, hãng công nghệ vẫn được lòng giới nhiếp ảnh gia. Trong 3 quý đầu năm, Canon tiếp tục đứng đầu về dòng máy DSLR với 70,9% thị phần tại Việt Nam. Tính đến tháng 9, mảng máy ảnh kỹ thuật số của hãng chiếm 46,4% thị phần, tăng 4% so với 2018.

Canon EOS-1D X Mark III - máy ảnh sắp ra mắt vào đầu năm 2020, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh trong dòng DSLR.Không ngủ quên trên chiến thắng

Giới nhiếp ảnh không chỉ xoay quanh những dòng máy như DSLR. Canon càng nhận thức được điều này rõ ràng. Vì vậy, hãng không chỉ tập trung phát triển một dòng sản phẩm. Những nỗ lực nghiên cứu và sản xuất được chia đều cho cả máy ảnh kỹ thuật số DSLR và không gương lật (mirroless).

Canon vừa vượt mốc 100 triệu chiếc máy ảnh EOS được sản xuất vào tháng 9 vừa qua.

Sự ra đời của chiếc máy ảnh không gương lật là một bước ngoặt lớn trong giới nhiếp ảnh. Riêng với Canon, việc ra mắt chiếc máy ảnh mirroless EOS R hay EOS RP đã minh chứng cho hành trình luôn đổi mới để đáp ứng thị trường đầy tiềm năng. Theo thống kê của hãng, tháng 9 đánh dấu cột mốc đáng nhớ với dòng EOS khi EOS R là chiếc máy ảnh thứ 100 triệu thuộc dòng này được sản xuất.

Nhận được phản hồi tích cực của người yêu nhiếp ảnh Việt, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung tham gia phân khúc này tại Việt Nam, những chiếc máy ảnh này đã đưa tên tuổi của Canon lên vị trí thứ hai với 32,9% thị phần máy ảnh không gương lật.

Canon iNSPiC - dòng máy ảnh góp phần làm sống dậy trào lưu chụp và in ảnh liền của giới trẻ.

Vào tháng 6 vừa qua, Canon lần đầu tiên ra mắt chiếc máy ảnh chụp và in ảnh liền tại Việt Nam. Canon tin rằng giới trẻ Việt ngày nay không chỉ thích ngắm ảnh qua màn hình điện thoại, họ cũng thích in những tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc để giữ làm kỷ niệm, trưng bày hoặc trang trí. Đó là yếu tố khuyến khích Canon nghiên cứu và ra mắt máy ảnh chụp và in ảnh lấy liền như iNSPiC. Đây là bước tiến mạnh dạn của Canon, khi hãng không ngần ngại nghiên cứu, phát triển nhiều thiết bị hình ảnh đa dạng bên cạnh những dòng vốn có chỗ đứng vững chắc, nhằm tạo ra nhu cầu mới và tăng tính cạnh tranh trên thị trường công nghệ hiện nay.