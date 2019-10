Camera trên smartphone sẽ thay đổi nhờ ống kính siêu mỏng

Thiết kế của điện thoại thông minh hiện nay đang chịu ảnh hưởng xấu bởi một số tính năng cơ bản, như rãnh và lỗ trên màn hình cũng như phần lồi do camera ở mặt sau. Các nhà sản xuất đang cố xử lý vấn đề mặt trước để tạo ra các sản phẩm với tỷ lệ màn hình ngày càng cao, tuy nhiên giải pháp cho hệ thống camera trên điện thoại vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Tuy nhiên, những lùm xùm đó có thể sớm biến mất nhờ thành quả mới đây của một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah. Họ đã phát triển một ống kính camera cực mỏng. Ống kính phẳng do các nhà nghiên cứu phát triển.

Để so sánh thì các thành phần ống kính được sử dụng trong máy ảnh trên điện thoại thông minh thông thường hoạt động dựa trên nguyên lý tập trung ánh sáng vào một cảm biến nhỏ. Tất cả hệ thống này chỉ dày vài mm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nó vẫn quá lớn so với các thiết kế điện thoại theo xu hướng ngày càng mỏng nhẹ. Nhưng các nhà nghiên cứu kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Utah đã thành công trong việc tạo ra một loại ống kính quang học mới có độ dày chỉ vài micron. Để dễ hình dung thì nó mỏng hơn khoảng... 1.000 lần và nhẹ hơn 100 lần so với các loại camera điện thoại đang có trên thị trường.

Vậy làm thế nào để ống kính mới này có thể chụp và ghi lại đầy đủ hình ảnh, ánh sáng cho một bức ảnh? Báo cáo cho thấy ống kính này có cách tiếp cận tương tự như các lò năng lượng mặt trời. Các lò này sử dụng một loạt các gương phản xạ nhỏ đặt ở các vị trí khác nhau nhằm phản chiếu và tập hợp ánh sáng mặt trời lên tháp trung tâm. Bản thân một gương phản xạ không tạo ra nhiều nhiệt, nhưng hàng trăm hay hàng ngàn chiếc cộng lại có thể tạo ra nhiệt độ nóng tới 6.330 độ F.