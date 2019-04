Cảm biến vân tay siêu âm của Galaxy S10 đã bị đánh bại, Samsung hết cãi

Galaxy S10 là mẫu điện thoại cao cấp, sử dụng công nghệ quét vân tay siêu âm tiên tiến. Tuy nhiên, một người dùng đã tìm ra cách thức bẻ khóa điện thoại Galaxy S10 thông qua việc sử dụng một dấu vân tay giả in trên miếng nhựa.

Có thể đánh lừa cảm biến vân tay trên Galaxy S10 bằng một thủ thuật chỉ tốn 15 phút (ảnh: Imgur) Galaxy S10 là dòng smartphone đầu tiên của Samsung tích hợp máy quét vân tay nằm trong màn hình. Nó sử dụng công nghệ cảm biến siêu âm, dựa vào sự phản hồi của các sóng siêu âm tần số cao để vẽ lại hình ảnh dấu vân tay người dùng. Công nghệ này được cho là rất tiên tiến và bảo mật hơn so với quét vân tay hồng ngoại và điện dung. Thế nhưng, một người dùng có nick là darkshark9 trên diễn đàn Reddit đã phát hiện ra cách đánh lừa máy đọc dấu vân tay trên Galaxy S10. Đầu tiên, anh ta đặt tay vào một chiếc ly rượu, sau đó dùng máy ảnh để chụp lại dấu vân tay đó. Tiếp theo, anh ta đưa ảnh vào Photoshop để chỉnh sửa cho rõ các đường vân tay. Cuối cùng, anh ta đưa ảnh vào phần mềm in 3D để in dấu vân tay ra một mảnh nhựa. Darkshark9 cho biết quá trình làm vân tay giả mất 13 phút. Bạn có thể xem quá trình này qua các tấm ảnh dưới đây: Chạm vân tay vào ly thủy tinh để lấy dấu

Chụp lại dấu vân trên ly thủy tinh

Cho vào phần mềm Photoshop để chỉnh sửa làm nổi bật đường vân tay.

In 3D lên một miếng nhựa.

Đây kết quả.

Darkshark9 nói rằng cảm biến vân tay siêu âm của Galaxy S10 cần đầu vào điện dung. Điều đó có nghĩa là anh cần phải ấn miếng nhựa (chứa dấu vân tay) cùng với một phần của bàn tay như đốt ngón tay hoặc đầu ngón tay thì mới mở khóa được điện thoại.

Darkshark9 cam đoan rằng anh ta có thể lấy dấu vân tay từ bất cứ điện thoại nào, ngay cả khi nó bị đánh cắp, vì dấu vân tay của chủ sở hữu thường để lại trên tất cả các điện thoại và có thể chụp lại để in 3D.

Phát hiện của Darkshark9 cho thấy một điều đáng lo ngại. Bất cứ ai có máy in 3D và một chút bí quyết đều có thể mở khóa điện thoại. Ngay cả các ứng dụng nhạy cảm sử dụng dấu vân tay để mở khóa như ứng dụng ngân hàng điện tử (e-banking) cũng có thể bị bẻ khóa.

Darkshark cho biết anh ta làm điều này như một thử nghiệm để cảnh tỉnh mọi người rằng cảm biến vân tay không phải là một phương pháp an toàn để khóa điện thoại. Các công nghệ cảm biến vân tay cũ hơn cũng đã bị bẻ khóa với những thủ thuật đơn giản. Một số nhà nghiên cứu thậm chí chỉ cần in ra một bức ảnh độ phân giải cao của dấu vân tay lên giấy để mở khóa điện thoại.

Có lẽ phương pháp an toàn nhất để khóa điện thoại của bạn là nhận dạng khuôn mặt 3D, như tính năng Face ID của iPhone. Nhưng ngay cả Face ID cũng có thể bị hack bằng mặt nạ tùy chỉnh . Tuy nhiên, làm mặt nạ tùy chỉnh là một quá trình phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn so với in 3D dấu vân tay lên một miếng nhựa.