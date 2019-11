Cách sử dụng ứng dụng ghi âm của Pixel 4 trên smartphone Android

Một trong những điểm nổi bật nhất trên smartphone Pixel 4 của Google là ứng dụng ghi âm với khả năng chuyển giọng nói thành văn bản, giúp người dùng dễ dàng tìm lại nội dung đã ghi âm về sau. Bình thường, đây là ứng dụng độc quyền trên dòng sản phẩm Pixel 4, nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng nó trên các dòng smartphone Android bất kỳ.

Để sử dụng ứng dụng ghi âm này, điện thoại của bạn phải chạy Android 9 hoặc mới hơn.

Đầu tiên, bạn mở địa chỉ sau trên Google Chrome. Tiếp theo, bạn di chuyển xuống dưới đến nút Download APK và bấm lên nó. Sau đó, bạn bấm nút OK từ hộp thoại xuất hiện ở dưới cùng của màn hình.

Bây giờ, bạn bấm nút Open (Mở) từ thông báo ở cạnh dưới của điện thoại.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tải file APK trên Chrome, nó sẽ hiển thị cảnh báo bảo mật, hỏi bạn có muốn cấp quyền cài đặt ứng dụng từ không chưa xác định hay không. Bạn cần cấp quyền này để có thể cài đặt ứng dụng vào điện thoại. Hãy bấm nút Settings (Cài đặt), và bật công tắc tại dòng chữ Allow from this source (Cho phép từ nguồn này), sau đó bấm nút quay lại.

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy hộp thoại xác nhận cài đặt, hãy bấm nút Install (Cài đặt).

Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn bấm nút Open (Mở) để mở ứng dụng.