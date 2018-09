Cách chuyển danh bạ điện thoại 11 số về 10 số trên Android và iOS

Các nhà mạng sẽ có nhiều đợt chuyển đổi đầu số tương ứng với các mã mạng khác nhau. Các đợt chuyển đổi thuê bao điện thoại 11 số được dự kiến thực hiện lần lượt từ ngày 15/9. Do vậy, người dùng di động tại Việt Nam cần chủ động theo dõi thông tin về đợt chuyển đổi mã mạng này tại đây.



Hiện tại, trên CH Play và App Store có rất nhiều ứng dụng cho phép chuyển đổi đầu số cũ thành đầu số mới. Nếu bạn chưa biết nên chọn ứng dụng nào trong số đó, dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn.

Chuyển đổi đầu số hàng loạt theo cách thủ công trên Android và iOS

Với Android, bạn có thể chuyển đổi đầu số thủ công bằng ứng dụng Transfer Phone Number.

Đầu tiên, bạn cài đặt ứng dụng Transfer Phone Number từ CH Play.

Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào danh bạ, bạn chỉ cần bấm nút Cho phép.

Để thuận tiện cho việc chuyển đổi đầu số, bạn trước hết cần chuyển tất cả các số điện thoại về cùng một kiểu định dạng đầu số. Nghĩa là, bạn cần đổi tất cả các số bắt đầu bằng +84 về 0 hoặc ngược lại.

Mở ứng dụng Transfer Phone Number, nhập +84 và ô Đầu số cũ và nhấn nút Tìm. Ứng dụng sẽ hiển thị tất cả số điện thoại bắt đầu với +84 (nếu có).

Tiếp theo, bạn nhập số 0 vào ô Đầu số mới và bấm nút Đổi. Ngay lập tức, tất cả các số điện thoại bắt đầu với +84 sẽ được chuyển về đầu số 0.

Bây giờ, bạn nhập đầu số muốn chuyển đổi, chẳng hạn 0126, vào ô Đầu số cũ và nhấn nút Tìm. Sau đó, bạn nhập đầu số mới, chẳng hạn 076, vào ô Đầu số mới và nhấn nút Đổi. Ứng dụng sẽ tự động tìm các số điện thoại có đầu số 0126 và đổi thành 076 giúp bạn.

Thực hiện tương tự với tất cả các đầu số khác.

Đối với các thiết bị iOS, bạn tải và cài đặt ứng dụng Edit Contact Pro - Export Backup Delete Duplicate từ App Store.

Tiếp đến, bạn mở ứng dụng, chọn thẻ Utilities và sau đó chọn Edit prefix numbers.

Ở màn hình kế tiếp, bạn sẽ thấy hai mục Old prefix và New prefix. Để chuyển đổi đầu số, bạn nhập đầu số cũ, chẳng hạn 0164, vào ô Old prefix và đầu số mới, chẳng hạn 034, vào ô New prefix. Cuối cùng, bạn nhấn nút Edit > Yes để xác nhận chuyển đổi. Ứng dụng sẽ tự động dò tìm toàn bộ các số điện thoại tương ứng trong danh bạ và chuyển đầu số từ 0164 thành 034.

Thực hiện tương tự với tất cả các đầu số khác.

Bên cạnh chuyển đổi đầu số , ứng dụng còn hỗ trợ bạn sao lưu danh bạ và phục hồi khi cần thiết. Để sao lưu, bạn bấm nút Backup. Bạn nên thực hiện việc này trước khi chuyển đổi đầu số, phòng trường hợp có lỗi trong quá trình chuyển đổi. Để phục hồi, bạn chọn thẻ Backup and restore contacts và chọn bản sao lưu cần khôi phục.

Chuyển đổi đầu số hàng loạt tự động trên Android và iOS

Hai ứng dụng nêu trên về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi đầu số của hầu hết người dùng. Tuy nhiên, thao tác chuyển đổi còn khá thủ công và đòi hỏi người dùng phải biết chính xác các đầu số mới cũng như đầu số cũ.

Trường hợp bạn muốn chuyển đổi đầu số hoàn toàn tự động, không cần quan tâm đầu số mới và cũ, bạn có thể sử dụng ứng dụng Chuyển đổi đầu số - đầu số mới. Ứng dụng có sẵn dành cho cả Android và iOS.

Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên thiết bị Android. Với iPhone, bạn có thể thực hiện theo cách tương tự.

Sau khi cài đặt, bạn mở ứng dụng và từ màn hình chính, bạn nhấn nút Quét danh bạ. Nếu thấy thông báo yêu cầu cấp quyền truy cập danh bạ, bạn nhấn nút Cho phép. Ứng dụng sẽ tự động tìm tất cả các số điện thoại 11 số trong danh bạ.

Mặc định, nó sẽ chọn tất cả các số có trong danh sách. Tuy nhiên, bạn có thể bấm nút hình dấu kiểm bên phải để chọn/hoặc bỏ chọn các số mong muốn. Nếu muốn chọn/bỏ chọn tất cả, bạn nhấn nút hình ba dấu chấm ở phía trên góc phải. Ngoài ra, từ trình đơn này, ứng dụng còn hỗ trợ bạn chọn số điện thoại theo từng nhà mạng. Sau khi đã lựa chọn các số như ý muốn, bạn nhấn nút Chuyển qua 10 số nằm ở mép dưới màn hình, và sau đó nhấn nút OK.

Ưu điểm của ứng dụng này là trước khi chuyển đổi, nó sẽ tiến hành sao lưu danh bạ và cho phép bạn khôi phục khi cần. Để khôi phục các số đã chuyển đổi về 11 số, bạn chỉ việc nhấn nút Phục hồi ở màn hình chính của ứng dụng.