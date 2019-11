B&O ra mắt tai nghe true wireless giá 11 triệu đồng

Beoplay E8 2.0 mới là phiên bản thứ hai của dòng tai nghe không dây thực sự (true wireless) của Bang&Olufsen (Đan Mạch). So với thế hệ đầu, máy vẫn có thiết kế bọc da vỏ hộp nhưng tạo thêm phần viền kim loại tạo sự sang trọng, đẳng cấp hơn. Đây cũng là điểm khác biệt của Beoplay E8 2.0 so với hầu hết sản phẩm có mặt trên thị trường vốn sử dụng gần như toàn bộ chất liệu nhựa. Thiết bị có kích thước 73 x 47 x 33 mm và nặng 58 gram, khá nhỏ gọn nếu so sánh với các model khác. Phía trước hộp đựng tai nghe B&O là đèn báo sạc, trong khi mặt sau có thêm đèn báo mức pin (3 mức). So với thế hệ đầu, Beoplay E8 2.0 dùng cổng USB Type C thay cho microUSB. Hộp đựng này cũng hỗ trợ sạc không dây tương tự Apple AirPods Pro. Bên trong hộp đựng được B&O thiết kế với phay xước kim loại sang trọng. Hai củ tai được đặt hai bên và phân biệt phải/trái thay vì đặt tự do như Pioneer SE-C5TW hay Klipsch T5 True Wireless. Hai củ tai của máy không quá lớn (23 x 20 x 25 mm) và trọng lượng nhẹ (tai phải 7 gram, tai trái 6 gram), cộng thêm phần eartip thiết kế vừa khít lỗ tai người nghe, cho phép bỏ tạp âm và truyền tải âm thanh một cách chính xác, nhất là dải âm trầm. Củ tai của Beoplay E8 2.0 hỗ trợ cảm ứng để điều khiển, bên trong sử dụng một driver điện động (electro dynamic) 5,7 mm, bộ chuyển đổi từ tính cỡ nhỏ, chip Bluetooth và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) mang lại âm thanh chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị cũng tích hợp hàng loạt công nghệ, chẳng hạn, NFMI - Near Field Magnetic Induction (cảm ứng từ tính tầm ngắn) - giúp kết nối và đồng bộ hai củ tai luôn ổn định và tốn ít năng lượng, hay chế độ Transparent Mode cho phép vừa nghe nhạc vừa theo dõi được những âm thanh từ môi trường bên ngoài. Tại Việt Nam, Beoplay E8 2.0 được bán với giá 10,99 triệu đồng, có thể xem là cao nhất hiện nay trên thị trường tai nghe true wireless, cao hơn Sennheiser Momentum True Wireless và 'người anh em' Beoplay E8 đời đầu (cùng 9 triệu đồng) và gần gấp đôi Apple AirPods Pro (7,4 triệu đồng).

