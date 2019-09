Bộ ảnh chứng tỏ sức mạnh camera của iPhone 11 Pro

Theo Mann, Apple không cố gắng làm cho ảnh chụp đêm trên điện thoại iPhone 11 trông giống như ban ngày, thay vào đó, họ tập trung nhiều vào những chi tiết giúp tăng tính nghệ thuật. Ông đánh giá Night Mode là cải tiến quan trọng nhất kể từ khi Apple giới thiệu chế độ chụp Panorama vào năm 2012. Lần đầu tiên Austin Mann phải thốt lên: "Wow, tôi không thể tin rằng bức ảnh này chụp bằng điện thoại". Austin Mann thường nhận được câu hỏi: Làm thế nào để chụp ảnh đẹp trong điều kiện ánh sáng yếu? Night Mode chính là câu trả lời. Tính năng này dễ sử dụng, tự động và cực kỳ mạnh mẽ. Cùng góc chụp và chủ thể, ảnh của iPhone 11 Pro vượt trội hơn hẳn iPhone XS. Nhiếp ảnh gia cho rằng kể từ khi Night Mode xuất hiện, cách chụp ảnh với iPhone sẽ thay đổi. Tiếng xấu về việc iPhone chụp đêm kém sẽ không còn nữa. Mann thích cách tiếp cận của Apple thông qua Night Mode. Thay vì cố gắng tạo ra ảnh sáng như ban ngày, họ quan tâm đến việc ghi lại khung cảnh màn đêm chân thật. Điều này chưa từng xuất hiện trên những smartphone khác. Không chỉ có khả năng chụp đêm tốt, iPhone 11 Pro mới còn được bổ sung ống kính góc siêu rộng (Ultra Wide). Những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Austin Mann có thêm công cụ để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật của họ. Ông cho rằng việc thêm nhiều ống kính vào smartphone là điều rất tuyệt, đặc biệt là ống siêu rộng. Thông thường trong túi máy ảnh của Austin Mann, ống siêu rộng Canon 16–35 f/2,8 hoặc Hasselblad 21 mm luôn là "vũ khí" chính. Nhiếp ảnh gia này khá hào hứng với ống siêu rộng của iPhone 11 Pro. Ông chụp một số hình trong buổi hòa nhạc và khung cảnh đồng quê Trung Quốc. Chất lượng ảnh không thua kém gì nhiều so với máy DSLR. Austin Mann cũng thử chụp ống siêu rộng theo chiều dọc, tạo ra một bức ảnh ấn tượng nhìn từ trên cao. Tính năng này hoạt động rất tốt trong điều kiện ánh sáng bình thường. Tuy nhiên khi chuyển vào bên trong nhà hoặc chụp ban đêm, máy sẽ tự động dùng ống góc rộng (Wide). Nhiếp ảnh gia này khuyến kích người dùng chụp một chủ thể với cả 3 ống kính để tận dụng tối đa sức mạnh của iPhone 11 Pro. Một tính năng thú vị được Austin Mann khám phá là Capture Outside the Frame (chụp bên ngoài khung hình). Khi chụp với ống kính góc rộng (26 mm), iPhone 11 Pro đồng thời dùng ống siêu rộng (13 mm). Người dùng có thể chọn lại khung hình sau khi chụp. Đánh giá chung, Austin Mann nghĩ rằng iPhone 11 Pro là lựa chọn tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và người dùng đam mê chụp ảnh. Camera iPhone 11 Pro và Pro Max hoàn toàn giống nhau, phiên bản cỡ lớn chỉ lợi thế hơn nhờ màn hình dễ ngắm, sửa ảnh hoặc thao tác chia sẻ.

Theo Mann, Apple không cố gắng làm cho ảnh chụp đêm trên điện thoại iPhone 11 trông giống như ban ngày, thay vào đó, họ tập trung nhiều vào những chi tiết giúp tăng tính nghệ thuật. Ông đánh giá Night Mode là cải tiến quan trọng nhất kể từ khi Apple giới thiệu chế độ chụp Panorama vào năm 2012. Lần đầu tiên Austin Mann phải thốt lên: "Wow, tôi không thể tin rằng bức ảnh này chụp bằng điện thoại". Austin Mann thường nhận được câu hỏi: Làm thế nào để chụp ảnh đẹp trong điều kiện ánh sáng yếu? Night Mode chính là câu trả lời. Tính năng này dễ sử dụng, tự động và cực kỳ mạnh mẽ. Cùng góc chụp và chủ thể, ảnh của iPhone 11 Pro vượt trội hơn hẳn iPhone XS. Nhiếp ảnh gia cho rằng kể từ khi Night Mode xuất hiện, cách chụp ảnh với iPhone sẽ thay đổi. Tiếng xấu về việc iPhone chụp đêm kém sẽ không còn nữa. Mann thích cách tiếp cận của Apple thông qua Night Mode. Thay vì cố gắng tạo ra ảnh sáng như ban ngày, họ quan tâm đến việc ghi lại khung cảnh màn đêm chân thật. Điều này chưa từng xuất hiện trên những smartphone khác. Không chỉ có khả năng chụp đêm tốt, iPhone 11 Pro mới còn được bổ sung ống kính góc siêu rộng (Ultra Wide). Những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Austin Mann có thêm công cụ để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật của họ. Ông cho rằng việc thêm nhiều ống kính vào smartphone là điều rất tuyệt, đặc biệt là ống siêu rộng. Thông thường trong túi máy ảnh của Austin Mann, ống siêu rộng Canon 16–35 f/2,8 hoặc Hasselblad 21 mm luôn là "vũ khí" chính. Nhiếp ảnh gia này khá hào hứng với ống siêu rộng của iPhone 11 Pro. Ông chụp một số hình trong buổi hòa nhạc và khung cảnh đồng quê Trung Quốc. Chất lượng ảnh không thua kém gì nhiều so với máy DSLR. Austin Mann cũng thử chụp ống siêu rộng theo chiều dọc, tạo ra một bức ảnh ấn tượng nhìn từ trên cao. Tính năng này hoạt động rất tốt trong điều kiện ánh sáng bình thường. Tuy nhiên khi chuyển vào bên trong nhà hoặc chụp ban đêm, máy sẽ tự động dùng ống góc rộng (Wide). Nhiếp ảnh gia này khuyến kích người dùng chụp một chủ thể với cả 3 ống kính để tận dụng tối đa sức mạnh của iPhone 11 Pro. Một tính năng thú vị được Austin Mann khám phá là Capture Outside the Frame (chụp bên ngoài khung hình). Khi chụp với ống kính góc rộng (26 mm), iPhone 11 Pro đồng thời dùng ống siêu rộng (13 mm). Người dùng có thể chọn lại khung hình sau khi chụp. Đánh giá chung, Austin Mann nghĩ rằng iPhone 11 Pro là lựa chọn tuyệt vời cho các nhiếp ảnh gia và người dùng đam mê chụp ảnh. Camera iPhone 11 Pro và Pro Max hoàn toàn giống nhau, phiên bản cỡ lớn chỉ lợi thế hơn nhờ màn hình dễ ngắm, sửa ảnh hoặc thao tác chia sẻ.