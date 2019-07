Asus ROG Phone 2 trình diện: sắc nét hơn, mạnh hơn

Ngày 22/7, Asus trình làng mẫu điện thoại chuyên game ROG Phone 2. Đây là phiên bản kế nhiệm bản ROG Phone ra mắt vào tháng 6 năm ngoái với nhiều cải tiến về hệ thống. Cụ thể, ROG Phone 2 là smartphone đầu tiên trên thế giới được tích hợp bộ xử lý Snapdragon 855 Plus mới nhất của Qualcomm. So với Snapdragon 855, Snapdragon 855 Plus có lợi thế ở xung nhịp CPU (2,96 GHz so với 2,84 GHz của 855) và xung nhịp nhân đồ họa Adreno 640 (675 MHz so với 585 MHz). ROG Phone còn được trang bị RAM 12 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Asus nhấn mạnh bộ nhớ trong của ROG Phone là chuẩn UFS 3.0 nhanh nhất hiện nay, có thể đạt khoảng 1,5 GB/s ở tốc độ đọc tuần tự (sequential read). Hơn nữa, chiếc máy này có viên pin dung lượng lên đến 6.000 mAh và tính năng sạc nhanh ROG HyperCharge. Điểm mạnh trên chiếc máy này là màn hình OLED 6,6 inch (độ phân giải 2.340 x 1.080 pixel) có tần số quét 120 Hz (thay đổi linh hoạt thành 90 Hz). ROG Phone 2 là smartphone đầu tiên trên thế giới với màn hình OLED 120 Hz, vượt mặt tất cả các đối thủ trên thị trường hiện nay. Do đó, các trải nghiệm về game hay thao tác như xem video, lướt Facebook, sử dụng tác vụ truyền thống đều rất mượt mà, hình ảnh chân thực. Nhằm duy trì hiệu năng trong thời gian dài, ROG Phone 2 có hệ thống tản nhiệt 3 lớp gồm "buồng hơi" 3D (3D vapor chamber), heatsink và khe tản nhiệt và phụ kiện quạt làm mát. Đây gọi là Active Aerodynamic System (AAS) tạm dịch là hệ thống khí động học chủ động đặc trưng trên dòng sản phẩm ROG của Asus. Tương tự như ROG Phone thế hệ đầu, ROG Phone 2 sở hữu 2 cổng USB-Type C. Trong đó một cổng được đặt ở cạnh đáy và một cổng được đặt ở cạnh trái. Thiết kế này giúp cho gamer có thể vừa sạc, vừa chơi game mà không bị vướng tay. Khá may mắn khi ROG Phone 2 vẫn còn giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Cụm camera kép trên ROG Phone 2 được kế thừa từ ZenFone 6 với cảm biến chính 48 MP cùng cảm biến góc rộng 13 MP. Ảnh cho ra sắc nét, giữ được độ chi tiết nhờ thuật toán cải tiến. Camera trước ở mức 24 MP. Hệ thống phụ kiện cho ROG Phone khá phong phú. Đầu tiên là quạt AeroActive Cooler 2. Sau khi kết nối qua cổng USB-Type C ở cạnh bên, chiếc quạt bên trong sẽ bắt đầu quay nhằm giảm nhiệt cho máy. AeroActive Cooler 2 cho độ ồn thấp hơn 4 lần so với thế hệ đầu tiên, trong khi đem lại hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Phụ kiện thứ hai được nâng cấp là màn hình phụ TwinView Dock 2. Nó cũng được trang bị một màn hình OLED 6,6 inch 120 Hz tương tự như màn hình của ROG Phone 2, kèm theo một viên pin 5.000 mAh. Một phụ kiện hoàn toàn mới được Asus ra mắt lần này là ROG Kunai Gamepad. Đây là một chiếc tay cầm có thể tháo rời làm 2 mảnh, và người dùng có thể tuỳ ý lựa chọn cách mình muốn sử dụng tay cầm này tuỳ theo ngữ cảnh. Asus vẫn chưa công bố giá và thời điểm bán của ROG Phone 2 tại thị trường thế giới cũng như Việt Nam. Dù vậy, đại diện hãng chia sẻ model này sẽ được bày bán vào tháng 9 năm nay. Dựa trên mức giá của ROG Phone thế hệ đầu tiên, ROG Phone 2 được dự đoán sẽ có giá ở mức trên 1.000 USD.

