Apple "hút máu" người dùng ngày càng nhiều qua các năm

iPhone 7, model ra mắt năm 2016 của Apple có giá khởi điểm từ 649 USD. Năm 2017, mức giá khởi điểm của iPhone 8 từ 699 USD, tăng 7%. Trong khi đó, iPhone XR, chiếc điện thoại rẻ nhất ra mắt năm 2018 của Apple có giá khởi điểm từ 749 USD, tăng 7% so với năm 2017 và 15% so với năm 2016. Chiếc iPad Pro 11 inch ra mắt năm 2018 có giá khởi điểm từ 799 USD, tăng 23% so với phiên bản iPad Pro 10,5 inch phát hành năm 2017. Ngoài ra, mẫu iPad Pro 12,9 inch có giá bán từ 999 USD, tăng 25% so với năm trước. Giá bán Mac Mini cũng tăng 60% so với phiên bản 2017 với mức khởi điểm 799 USD.MacBook Air 2018 có mức giá khởi điểm từ 1.199 USD, tăng 20% so với phiên bản 2017. Apple Watch Series 4 phiên bản hỗ trợ GPS và LTE tăng 25% lên mức 499 USD. Bên cạnh đó, Apple cũng khai tử chiếc iPhone SE, mẫu máy có giá bán rẻ nhất hiện tại, khởi điểm từ 350 USD. Những sản phẩm đắt tiền khác như Apple TV hay iMac Pro có giá bán không đổi, giữ ở mức 150 USD và 5.000 USD. Việc tăng giá các dòng điện thoại của công ty không phải không có lý do. Các linh kiện sản xuất iPhone mới có giá thành đắt hơn, trong đó chi phí màn hình OLED trên các đời iPhone X cũng cao hơn nhiều so với trước. Thêm vào đó, với tình trạng doanh số iPhone liên tục giảm, việc tăng giá bán sẽ giúp Apple duy trì được tăng trưởng về lợi nhuận. Nó cũng giúp công ty nâng cao thương hiệu trong suy nghĩ của người dùng.

