Amazon ra mắt lò nướng thông minh, tự quét đồ ăn và nấu

Tại sự kiện diễn ra ngày 25/9, Amazon gây bất ngờ khi công bố một loạt thiết bị công nghệ mới tích hợp trợ lý ảo Alexa. Một trong những thiết bị lạ nhất là chiếc lò nướng thông minh. Ảnh: The Verge Ngoài khả năng điều khiển bằng trợ lý ảo Alexa trên một thiết bị khác, lò nướng Smart Oven của Amazon còn có tính năng "quét để nấu", tương thích với hàng trăm loại đồ sơ chế sẵn, lĩnh vực Amazon tham gia với công ty thành viên Whole Foods. Lò nướng này còn tích hợp tính năng lò vi sóng và chiên không dầu, có giá 249 USD. Ảnh: Amazon. Độc đáo không kém là "nhẫn thông minh" Echo Loop. Đây thực chất là một chiếc loa Echo tích hợp trợ lý ảo, có thể đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn này có một nút bấm phần dưới ngón tay, người dùng có thể bấm vào để ra lệnh cho Alexa. Echo Loop được bán với giá 129 USD. Ảnh: Engadget. Chiếc nhẫn còn được tích hợp loa, nhưng âm lượng khá nhỏ. Theo mô tả của The Verge, để sử dụng chiếc nhẫn này bạn sẽ phải đưa nó lên sát miệng, thì thầm yêu cầu của mình cho Alexa. Chiếc nhẫn sẽ kết nối với điện thoại qua Bluetooth, và phản hồi của Alexa được phát qua loa. Ảnh: The Verge. Kính thông minh Echo Frame là thiết bị thông minh Amazon mô tả có thể "mang Alexa theo mọi nơi". Không giống như Google Glass, chiếc Echo Frame không có camera mà chỉ có micro thu tiếng, có nút bấm để tắt thu âm khi người dùng không muốn bị ảnh hưởng. Ảnh: The Verge. Có ngoại hình không khác một chiếc kính thông thường, Echo Frame cũng có thể lắp các loại tròng quang học hoặc kính râm. Chiếc kính này có thể đọc thông báo, tương tác qua Alexa, bật nhạc và đọc các thông tin khác mà người dùng muốn. Chiếc kính này cùng Echo Loop được bán theo chương trình khách mời, có giá 179 USD. Ảnh: The Verge. Amazon cũng chính thức tham gia lĩnh vực tai nghe không dây hoàn toàn (true wireless) với chiếc tai nghe Echo Buds. Có giá 129 USD, chiếc tai nghe này được tích hợp công nghệ giảm ồn của Bose, chống nước nhẹ, hỗ trợ trợ lý ảo Alexa hoặc trợ lý ảo có sẵn trên smartphone. Ảnh: The Verge. Tại sự kiện, Amazon cũng nâng cấp loa Echo thông thường lên thế hệ mới, đồng thời ra mắt loa cao cấp Echo Studio. Chiếc loa này sẽ đáp ứng nhu cầu âm thanh của những khách hàng khó tính, hỗ trợ âm thanh 3D cùng các chuẩn như Dolby Atmos và Sony 360 Reality Audio. Echo Studio có giá 199 USD. Ảnh: Amazon. Echo Glow là đèn ngủ dành cho trẻ em. Nó có chức năng phát ánh sáng đủ màu, chế độ đèn đi ngủ hoặc phát theo chủ đề như ánh sáng lửa trại. Echo Glow cũng hỗ trợ điều khiển thông qua Alexa, có giá 29 USD.

Tại sự kiện diễn ra ngày 25/9, Amazon gây bất ngờ khi công bố một loạt thiết bị công nghệ mới tích hợp trợ lý ảo Alexa. Một trong những thiết bị lạ nhất là chiếc lò nướng thông minh. Ảnh: The Verge Ngoài khả năng điều khiển bằng trợ lý ảo Alexa trên một thiết bị khác, lò nướng Smart Oven của Amazon còn có tính năng "quét để nấu", tương thích với hàng trăm loại đồ sơ chế sẵn, lĩnh vực Amazon tham gia với công ty thành viên Whole Foods. Lò nướng này còn tích hợp tính năng lò vi sóng và chiên không dầu, có giá 249 USD. Ảnh: Amazon. Độc đáo không kém là "nhẫn thông minh" Echo Loop. Đây thực chất là một chiếc loa Echo tích hợp trợ lý ảo, có thể đeo trên ngón tay. Chiếc nhẫn này có một nút bấm phần dưới ngón tay, người dùng có thể bấm vào để ra lệnh cho Alexa. Echo Loop được bán với giá 129 USD. Ảnh: Engadget. Chiếc nhẫn còn được tích hợp loa, nhưng âm lượng khá nhỏ. Theo mô tả của The Verge, để sử dụng chiếc nhẫn này bạn sẽ phải đưa nó lên sát miệng, thì thầm yêu cầu của mình cho Alexa. Chiếc nhẫn sẽ kết nối với điện thoại qua Bluetooth, và phản hồi của Alexa được phát qua loa. Ảnh: The Verge. Kính thông minh Echo Frame là thiết bị thông minh Amazon mô tả có thể "mang Alexa theo mọi nơi". Không giống như Google Glass, chiếc Echo Frame không có camera mà chỉ có micro thu tiếng, có nút bấm để tắt thu âm khi người dùng không muốn bị ảnh hưởng. Ảnh: The Verge. Có ngoại hình không khác một chiếc kính thông thường, Echo Frame cũng có thể lắp các loại tròng quang học hoặc kính râm. Chiếc kính này có thể đọc thông báo, tương tác qua Alexa, bật nhạc và đọc các thông tin khác mà người dùng muốn. Chiếc kính này cùng Echo Loop được bán theo chương trình khách mời, có giá 179 USD. Ảnh: The Verge. Amazon cũng chính thức tham gia lĩnh vực tai nghe không dây hoàn toàn (true wireless) với chiếc tai nghe Echo Buds. Có giá 129 USD, chiếc tai nghe này được tích hợp công nghệ giảm ồn của Bose, chống nước nhẹ, hỗ trợ trợ lý ảo Alexa hoặc trợ lý ảo có sẵn trên smartphone. Ảnh: The Verge. Tại sự kiện, Amazon cũng nâng cấp loa Echo thông thường lên thế hệ mới, đồng thời ra mắt loa cao cấp Echo Studio. Chiếc loa này sẽ đáp ứng nhu cầu âm thanh của những khách hàng khó tính, hỗ trợ âm thanh 3D cùng các chuẩn như Dolby Atmos và Sony 360 Reality Audio. Echo Studio có giá 199 USD. Ảnh: Amazon. Echo Glow là đèn ngủ dành cho trẻ em. Nó có chức năng phát ánh sáng đủ màu, chế độ đèn đi ngủ hoặc phát theo chủ đề như ánh sáng lửa trại. Echo Glow cũng hỗ trợ điều khiển thông qua Alexa, có giá 29 USD.