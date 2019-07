9 scandal 'khủng' trị giá tiền tỉ trong lịch sử mạng xã hội Facebook

2004: Mark Zuckerberg gọi những người dùng đầu tiên của Facebook là “ngu” khi gửi cho anh thông tin cá nhân.



2010, Business Insider phát hiện một đoạn tin nhắn trao đổi thông tin giữa Mark Zuckerberg và một người bạn ngay sau thời điểm thefacebook.com được đưa vào hoạt động tại Đại học Harvard. Zuck: Đúng, nếu có bao giờ anh cần thông tin về bất kì ai ở Harvard. Zuck: Hãy hỏi tôi. Zuck: Tôi có hơn 4.000 email, hình ảnh, địa chỉ và thông tin mạng xã hội. [Người bạn của Zuck]: Gì cơ? Làm sau anh có chúng? Zuck: Họ nộp cho tôi. Zuck: Tôi cũng không hiểu vì sao. Zuck: Họ “tin tôi.” Zuck: Ngu thật. Trở lại thời điểm năm 2010, Facebook bị chỉ trách nặng nề vì những chỉnh sách riêng tư và bảo mật của mình, vì thế những tin nhắn nói trên phần nàođó thể hiện một hình ảnh rằng Facebook không hề quan tâm đến riêng tư và bảo mật trong những ngày đầu. Dù vậy, trong bài viết trên New Yorker số tháng 9 năm 2010, Mark Zuckerberg nói rằng anh rất hối hận và đã “trưởng thành và học hỏi rất nhiều” trong sáu năm qua. 2004: Anh em Winkleboss kiện Zuckerberg với cáo buộc cho rằng anh đã lấy ý tưởng họ họ khi tạo ra Facebook.

Tyler và Cameron Winklevoss học chung của Mark Zuckerberg tại Đại học Harvard. Họ từng kiện Facebook CEO vào năm 2004 với cáo buộc cho rằng Mark đã đồng ý giúp phát triển ý tưởng của họ thành một mạng xã hội và sau đó anh lại tạo ra Facebook.

Trên một báo cáo được The New York Times phát đi vào năm 2007, luật sư của Facebok và bản thân Mark Zuckerberg khẳng đinh giữa họ không có một hợp đồng ràng buộc nào với nhau.

Thế nhưng vào năm 2008, anh em Winklevoss nhận được khoản đền bù lên tới 45 triệu USD giá trị cổ phiếu Facebook và 20 triệu USD tiền mặt.

2012: Facebook thực hiện thử nghiệm tâm lý trên cảm xúc người dùng.

Facebook thử nghiệm trên 700.000 người dùng trong khoảng một tuần vào năm 2012 để xem việc hiển thị nội dung tích cực hay tiêu cực trên Facebook có ảnh hưởng đến tâm lý của họ không.

Kết quả cho thấy những tương qua trực tiếp, ví dụ như việc nhìn thấy các nội dung tích cực sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn và ngược lại.

Khi phát hiện ra thử nghiệm nói trên, người dùng Facebook tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Đáp lại, Facebook COO Sheryl Sandberg xin lỗi vì Facebook đã “truyền thông không rõ ràng” về nghiên cứu này.

2016: Cựu biên tập viên tin tức của Facebook nói rằng Facebook chủ động loại cái tin tức về chủ nghĩa bảo thủ từ danh sách tin tức đang được quan tâm.

Cựu nhân viên Facebook nói với Gizmodo rằng mặc dù tính năng hiển thị tin tức xu hướng là một thuật toán đơn giản để hiển thị các thông tin đang được quan tâm trên Facebook, nhân sự Facebook được yêu cầu loại bỏ các tin tức về chính Facebook trên chúng cùng một số thông tin liên quan đến chủ nghĩa bảo thủ ở Mỹ.

2017: Người sáng lập Oculus Palmer Luckey rời Facebook.

Năm 2016, The Daily Beast cho biết Palmer Luckey đã “đưa tiền cho một nhóm không chính thức của ông Donald Trump để đăng và lưu truyền những meme trên Internet bôi nhọ hình ảnh của Hillary Clinton.

Luckey rời Facebook vào năm 2017. Tháng 4 năm 2018, Zuckerberg nói sự ra đi của Luckey không liên quan đến quan điểm chính trị của ông, theo WSJ. Vào tháng 10 cùng năm, Luckey lại chia sẻ với CNBC rằng việc ra đi không phải lựa chọn của ông.

2017: Một người quản lý nội dung của Facebook chết do bị đau tim.

Tháng 6/2018, The Verge đưa tin về Keith Utley - một nhân viên quản lý nội dung của Facebook vận hành bởi Cognizant tại Tampa, Floria - đã qua đời vì bị đau tim khi đang làm việc một năm trước đó.

The Verge cũng nói về điều kiện làm việc tồi tệ khi các nhân viên quản lý nội dung phải đối mặt với nhiều giờ đồng hồ xem những hình ảnh và nội dung tồi tệ mỗi ngày được chia sẻ trên Facebook và gỡ bỏ chúng.

2018: Scandal Cambridge Analytica bị lộ.

Một cựu nhân viên của Cambridhe Analytica, Christopher Wylie, đã tiết lộ việc công ty phân tích dữ liệu này đã lấy thông tin người dùng Facebook một cách không hợp lý. The New York Times và The Guardian nói rằng có thể đã có tới hơn 50 triệu người dùng bị rò rỉ thông tin tuy nhiên thực tế con số này lên tới 87 triệu.

The New York Times gọi Cambridge Analytica là “một công ty thông tin bỏ phiếu” bởi công ty này có “các công cụ thể xác định tính cách của những người Mỹ tham gia bỏ phiếu và từ đó tạo ảnh hưởng lên hành động của họ”. Công cụ của Cambridge Analytica được cho là đã được dùng trong chiến dịch tranh cử thành công của ông Trump năm 2016.

2018: Người đồng sáng lập Instagram rời Facebook.

Theo NYT, người đồng sáng lập Instagram Mike Krieger và Kevin Systrom chọn rời Facebook vì những bất đồng liên quan đến dịch vụ và nhân sự. Trang này nói thêm rằng những người sáng lập nói trên không hài lòng với mức độ kiểm soát mà Mark Zuckerberg bắt đầu áp dụng cho Instagram.

2019: Chịu án phạt 5 tỉ USD.

Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã phạt Facebook vì không kiểm soát thông tin người dùng một cách hiệu qua trong vụ Cambridge Analytica bởi vào năm 2012, Facebook đã cam kết với FTC rằng sẽ không dùng dữ liệu người dùng mà không được sự cho phép.

Kết quả là, Facebook đã phải chịu án phạt tới 5 tỉ USD, lớn nhất trong lịch sử các án phạt làng công nghệ Mỹ từng chứng kiến.