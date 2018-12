8 ứng dụng bạn nhất định phải cài đặt trên iPhone

1. Shortcuts

Ứng dụng Shortcuts trên điện thoại cho phép bạn tạo các chuỗi hành động được lập trình sẵn bằng cách sử dụng những chức năng có sẵn trên điện thoại hoặc các ứng dụng được hỗ trợ. Đơn cử như tự động chuyển đổi định dạng hình ảnh, tải video trên YouTube, tự động mở camera… Người dùng hoàn toàn có thể tự tạo các câu lệnh của riêng mình, tuy nhiên bạn không cần phải nhọc công để làm việc này bởi bên trong ứng dụng đã có sẵn một bộ sưu tập các phím tắt do cộng đồng chia sẻ.

Ứng dụng Shortcuts cho phép bạn tạo các chuỗi hành động được lập trình sẵn bằng cách sử dụng những chức năng có sẵn trên điện thoại

2. 1Password

1Password là ứng dụng quản lý mật khẩu khá phổ biến trên smartphone và máy tính. Về cơ bản, ứng dụng cho phép người dùng lưu trữ, quản lý và tự động điền thông tin (tên đăng nhập, mật khẩu) trên các trang web bất kỳ, giúp tiết kiệm thời gian và bảo mật hơn.

Khi cài đặt hoàn tất, bạn cần tạo một mật khẩu chính (Master Password) dùng để mở khóa 1Password. Sau đó, để thêm một tài khoản mới, bạn chạm vào biểu tượng dấu cộng ở góc phải bên dưới, nhập tên người dùng (Username) và mật khẩu (Password) ở hai mục tương ứng, còn URL chính là địa chỉ trang cần đăng nhập. Nếu muốn kích hoạt tính năng tự động đăng nhập, bạn hãy vào Settings (cài đặt) > Passwords & Accounts (mật khẩu & tài khoản) và bật chức năng AutoFill Passwords (tự động điền mật khẩu).

1Password là ứng dụng quản lý mật khẩu khá phổ biến

Mặc định trên iOS 12 đã có sẵn trình quản lý mật khẩu, tuy nhiên nó không tốt bằng các ứng dụng của bên thứ ba. Hiện tại 1Password cho phép sử dụng miễn phí trong 30 ngày, sau đó bạn phải trả 3,99 USD/tháng hoặc 6,99 USD cho một gia đình năm người.

3. Carrot Weather

Carrot Weather là một ứng dụng thời tiết khá tốt, xứng đáng để bạn phải trả tiền. Ứng dụng có giao diện đẹp mắt, đi kèm theo đó là nhiều tính năng nâng cao và tương thích với nhiều thiết bị. Để sử dụng toàn bộ tính năng của Carrot Weather, bạn chỉ phải trả 2,99-4,99 USD/năm.

4. MyFitnessPal

MyFitnessPal giúp bạn dễ dàng theo dõi lượng calo và chất dinh dưỡng của mình, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm cân/tăng cân hay đơn giản chỉ là có một cuộc sống lành mạnh hơn. Ứng dụng có cơ sở dữ liệu khổng lồ với hơn ba triệu loại thực phẩm phổ biến.

Carrot Weather là một ứng dụng thời tiết khá tốt

Đầu tiên, bạn cần tạo một tài khoản miễn phí. Bước tiếp theo, bạn xác định mục tiêu là Lose weight (giảm cân), Maintain weight (duy trì cân nặng như hiện tại) hoặc Gain weight (tăng cân), nhập vào số kilogram muốn tăng/giảm rồi nhấn Next. Trong cửa sổ mới hiện ra, ứng dụng sẽ đưa ra các mức độ hoạt động để bạn lựa chọn như Not Very Active (ít hoạt động, ngồi nhiều như lái xe buýt, lập trình viên…), Lightly Active (hoạt động nhẹ như giáo viên, người bán hàng…), Active (hoạt động thể chất nhiều như người đưa thư, tiếp viên hàng không…) và Very Active (làm các công việc nặng như công nhân, khuân vác…).

Sau khi tính toán xong, chương trình sẽ đưa ra lượng calorie cần thiết mỗi ngày cho cơ thể. Lúc này bạn cần phải lên kế hoạch cho các bữa ăn thông qua mục Add to Diary. Bên cạnh các loại thực phẩm thì nó còn đi kèm theo những thông số dinh dưỡng có trong món ăn như Protein, Vitamin A, Calcium… cũng như Cholesterol.

5. Halide Camera

Halide Camera cung cấp rất nhiều tính năng như thiết lập thông số, chụp ảnh RAW. Đối với iPhone X trở lên, người dùng còn có thể kiểm soát tốt chế độ chụp chân dung. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử ứng dụng Musemage với nhiều bộ lọc và tính năng hữu ích.

6. Just Press Record

Không giống Android, người dùng iPhone thường không có nhiều lựa chọn khi muốn ghi âm. Tuy nhiên, chỉ với mức giá 5 USD, Just Press Record sẽ giúp bạn giải quyết các rắc rối kể trên. Ứng dụng có giao diện đơn giản, không quảng cáo, cho phép người dùng tạo ra các bản ghi chất lượng cao và đồng bộ với đám mây.

Just Press Record sẽ giúp bạn giải quyết các rắc rối

Người dùng có thể ghi âm từ micro iPhone, AirPods hoặc các nguồn bên ngoài. Cho dù bạn đang ghi âm hoặc ghi lại các cuộc phỏng vấn, Just Press Record đều có thể thực hiện dễ dàng.

7. Google Maps (Bản đồ)

Tránh các tuyến đường cao tốc, đánh dấu các địa điểm ưa thích, tránh những con đường kẹt xe, hiển thị lộ trình di chuyển bằng xe máy, tìm kiếm quán ăn, công viên… xung quanh vị trí bạn đang đứng là một trong những mẹo hay khi sử dụng Google Maps mà nhiều người dùng chưa biết.

Google Maps (Bản đồ)

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể theo dõi tình trạng giao thông theo thời gian thực trực tiếp trên Google Maps (tính năng này vốn đã có từ 2016 nhưng không rõ vì sao lại bị gỡ bỏ). Cụ thể, những đoạn đường có màu xanh lá là thông thoáng, màu cam là hơi ùn ứ và màu đỏ là kẹt xe nặng (tất nhiên, bạn vẫn có thể nhúc nhích). Để xem chi tiết hơn, bạn hãy bấm vào menu của ứng dụng ở góc trên bên trái và chọn Bắt đầu lái xe. Lúc này trên bản đồ sẽ hiển thị tình trạng giao thông tại các đoạn đường trong TP.

8. WPS Office

WPS Office là ứng dụng chỉnh sửa văn bản khá phổ biến trên smartphone và máy tính, có kích thước tương đối nhỏ (chỉ khoảng 35 MB) và hỗ trợ hầu hết các định dạng tài liệu như .Doc, .Docx, .Xls, .Ppt, .Pdf...

Hiện tại, WPS Office đang được cung cấp miễn phí trên Google Play và App Store, nếu muốn mở rộng tính năng và thêm tùy chọn lưu trữ đám mây, người dùng cần phải nâng cấp lên phiên bản trả phí. Giao diện của WPS khá đơn giản và không chứa quảng cáo, bạn có thể mở, tạo và thậm chí quét/trích xuất nội dung bên trong tài liệu (văn bản, bảng tính, thuyết trình và tập tin PDF) dễ dàng, đồng thời tạo các thông báo nhắc nhở những nội dung quan trọng.

Trên đây là tám ứng dụng mà bạn nên cài đặt trên iPhone để tăng thêm trải nghiệm khi sử dụng. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.