5 smartphone mới ra mắt gần đây phù hợp cho người trẻ

1. Samsung Galaxy A9 2018 - 12.490.000 đồng



Không chỉ lôi cuốn với mặt trước tràn viền theo xu hướng màn hình vô cực, mặt lưng của Galaxy A9 2018 còn được thiết kế với tấm kính 3D với mô-đun camera nổi bật cùng hiệu ứng chuyển màu đặc sắc.

Galaxy A9 2018 là một smartphone độc lạ với 5 camera gồm hệ thống 4 camera sau giúp smartphone có thể đáp ứng khả năng ghi hình linh hoạt từ góc siêu rộng, zoom quang học 2x đến chụp xóa phông bokeh cùng camera selfie đến 24MP rất phù hợp cho nhu cầu ghi hình thể hiện năng động của người dùng trẻ.

Hiệu năng máy được giữ ổn định với chip Qualcomm Snapdragon 660 cùng bộ nhớ phong phú cho đa nhiệm và lưu trữ. Galaxy A9 2018 cũng lên kệ kèm theo gói ưu đãi Galaxy Gift với các dịch vụ giải trí được giới trẻ ưa chuộng như Cinema Lotte, Coffe Highland…

2. iPhone XR - 22.990.000 đồng

Như một phiên bản rút gọn của bộ đôi điện thoại iPhone Xs/Xs Max, iPhone XR kế thừa hệ thống mở khóa khuôn mặt FaceID thời thượng và dòng chip Apple A12 Bionic (7nm) đạt hiệu năng ấn tượng cùng camera chính 12MP hỗ trợ xóa phông và tính năng Smart HDR.

Thiết kế tai thỏ tràn viền với màn hình LCD tuy không mảnh mai bằng các iPhone Xs khác dùng AMOLED nhưng cũng mang đến cho máy diện mạo mặt trước tối giản, ưa nhìn.

iPhone XR mang đến màu sắc tươi mới và phù hợp với giới trẻ hơn so với bộ đôi iPhone 2018 còn lại qua việc ra mắt với loạt phiên bản màu đa dạng, rực rỡ như đỏ, vàng, xanh dương, ngọc trai…

Máy cũng hỗ trợ bộ loa ngoài kép tối cho giải trí và thiết kế đạt chuẩn chống, bụi nước chuẩn IP67 thích hợp đồng hàng trong những chuyến du lịch đồng hành cùng gió, bụi, sương, mưa…

3. Oppo A7 - 5.990.000 đồng

Chính sự giao thoa về thiết kế và cấu hình của Oppo F9 và A3s đã tạo nên Oppo A7 trẻ trung & tươi mới.

Đó là màn hình tai thỏ dạng giọt sương, thiết kế tối giản viền giúp nâng cao tỉ lệ hiển thị so với mặt trước tạo nên vóc dáng gợi cảm cho máy.

Hay mặt lưng được phản chiếu 3D dạng vân lưới kết hợp màu xanh mới với các điểm nhấn bằng những đường viền vàng bao quanh cụm camera và cảm biến vân tay ở phía sau.

Oppo A7 chia sẻ chung cấu hình phần cứng với A3s từ màn hình lớn 6,2 inch HD+, chip Snapdragon 450 ổn định cùng với các bộ nhớ được nâng cấp lên RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB giúp máy có thể đáp ứng được nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ.

Khả năng chụp ảnh của máy cũng được trang bị chỉnh chu hợp với giới trẻ như cụm camera kép sau 13MP & 2MP hỗ trợ chụp xóa phông kết hợp camera trước 16MP với tính năng làm đẹp Selfie A.I Beauty, Sticker AR vui vẻ.

4. Nokia 5.1 Plus - 4.790.000 đồng

Smartphone tầm trung của HMD Global nổi bật với tạo hình từ mặt lưng nhựa giả kính long lanh kết hợp khung viền kim loại cao cấp và màn hình tai thỏ hợp thời.

Thân máy được thiết kế gọn gàng theo xu hướng tràn viền, gọn gàng với màn hình chỉ 5,86 inch theo tỉ lệ dài 19:9 mới. Cụm camera kép 13MP & 5MP mang đến tính năng chụp ảnh xóa phông làm nổi bật chủ thể để tự tin chia sẻ trên mạng xã hội, cùng camera selfie 8MP góc rộng đủ dùng cho nhu cầu tự chụp.

Máy cũng được trang bị những tính năng hiện đại từ cảm biến vân tay điện dung ở mặt lưng, giao tiếp USB Type C…

Việc tham gia vào dự án Android One với phiên bản Android 8.1 Oreo được cài sẵn giúp mở ra cơ hội được cập nhật phần mềm. nhanh chóng và lâu dài trên Nokia 5.1 Plus giúp người dùng thêm an tâm trong quá trình sử dụng.

5. HTC U12 Life - 7.690.000 đồng

HTC U12 Life sở hữu thiết kế cá tính hướng tới người trẻ cùng thông số kỹ thuật ổn trong phân khúc.

Thân máy sử dụng chất liệu nhựa nhẹ nhàng kết hợp chi tiết hai mảng màu với những đường sọc ngang ở mặt lưng thể hiện sự phá cách cá tính tương đồng với những anh em Pixel.

U12 Life vẫn bắt kịp xu hướng tràn viền với phần viền mặt trước tối giản đi kèm tỉ lệ màn hình mới cùng cụm camera kép sau 16MP & 5MP hỗ trợ chụp xóa phông.

Máy hướng đến yếu tố thân thiện với người dùng qua cảm biến vân tay hay chăm chút ở các nút bấm vật lý. Hệ thống loa ngoài kép giúp U12 Life có thêm điểm nhấn về âm thanh khi đa phần đối thủ cùng tầm chỉ có loa đơn.

Ảnh: Techradar.

Viên pin dung lượng lớn 3.600mAh và chip Snapdragon 636 ổn định là những trang bị bảo chứng cho năng lượng và hiệu năng của smartphone tầm trung nhà HTC.