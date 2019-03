5 năm, giá khởi điểm của iPhone tăng gấp đôi tại Việt Nam

Trong 6 năm qua, giá bán iPhone cao cấp liên tục tăng tại Việt Nam. Từ mức 15,8 triệu đồng của iPhone 5S, giá iPhone bản cao cấp nhất đã lên mức 34 triệu đồng cho chiếc XS Max chính hãng. Giá quá cao chính là nguyên nhân khiến doanh số iPhone ảm đạm thời gian gần đây. iPhone 5S giá 15,8 triệu đồng (2013): iPhone 5S về Việt Nam vào tháng 11/2013 và tạo nên cơn sốt lớn. Lượng hàng thời điểm đó hạn chế, khách phải xếp hàng nhiều giờ trước khi mở bán để chờ mua máy và may mắn mới sở hữu được phiên bản màu gold thời thượng. Đây là di động đầu tiên của Apple có cảm biến vân tay. iPhone 6 Plus giá 20,4 triệu đồng (2014): 6 Plus đánh dấu thay đổi lớn về thiết kế sản phẩm của Apple. Lần đầu tiên Apple ra mắt một chiếc iPhone màn hình lớn nên dù giá bán đội lên khá cao, nhu cầu cho sản phẩm này tại Việt Nam vẫn rất lớn. iPhone 6S Plus giá 21,8 triệu đồng (2015): Đến thời iPhone 6S Plus, tình trạng xếp hàng chờ mua máy tại Việt Nam không còn bởi nguồn hàng dồi dào. Phiên bản này cũng không có nhiều nâng cấp so với thế hệ trước, ngoại trừ cấu hình mạnh hơn và tính năng 3D Touch. Màu vàng hồng trên 6S Plus ban đầu khá hút khách nhưng sau đó bị người dùng bỏ rơi, trở thành model có giá rẻ nhất ở thị trường tự do. iPhone 7 Plus giá 22,3 triệu đồng (2016): 7 Plus mang đến camera kép, hỗ trợ chụp xóa phông. Các đại lý đều báo lượng đặt hàng lên đến chục nghìn máy trong đợt mở bán. iPhone 7 Plus được yêu chuộng tại Việt Nam, nhưng mức giá cao là rào cản lớn. iPhone X giá 30 triệu (2017): Đến phiên bản iPhone X, giá của máy tăng mạnh, khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán. Không thể phủ nhận iPhone X sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, trải nghiệm sử dụng khác lạ khi loại bỏ nút Home, cảm biến vân tay để dùng điều hướng bằng cử chỉ và nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, rất khó để phần lớn người dùng chấp nhận mức giá của nó. Đây là giai đoạn các nhà bán lẻ bắt đầu ca thán về tình trạng doanh số kém của iPhone mới. iPhone XS Max giá 34 triệu (2018): Giá iPhone tiếp tục bị đẩy cao với chiếc iPhone XS Max. Không lâu sau khi sản phẩm này bán ra, người dùng có thể thấy các chương trình khuyến mại liên tiếp, giảm giá máy 2-3 triệu đồng từ các đại lý. Mặc dù vậy, model này thực sự kén khách.

