4 việc nhất định phải làm trước khi bán iPhone

Cuối năm là thời điểm mà nhiều cửa hàng tung ra các chiêu khuyến mãi để thu hút người dùng, do đó nếu đang sở hữu một chiếc iPhone cũ và có ý định nâng cấp lên phiên bản cao hơn, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để tăng giá trị sản phẩm khi bán và tránh bị rò rỉ dữ liệu.

1. Mở khóa iPhone



Nếu đang sử dụng iPhone Lock (phiên bản khóa mạng), bạn hãy liên lạc với nhà mạng hoặc các cửa hàng sửa chữa uy tín để thực hiện việc mở khóa (unlock) nhằm tăng giá trị cho thiết bị.

2. Sao lưu iPhone

Trước khi thực hiện bất kỳ việc gì, hãy chắc chắn bạn đã sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iPhone, bằng cách này người dùng có thể dễ dàng khôi phục lại mọi thứ trên iPhone mới.

Sao lưu dữ liệu cá nhân lên iCloud. Ảnh: Minh Hoàng.

Đầu tiên, bạn hãy kết nối iPhone với WiFi và cắm nguồn cho thiết bị nếu pin gần hết, sau đó truy cập vào Settings (cài đặt) > Apple ID (tên tài khoản) > iCloud > iCloud Backup (sao lưu iCloud) > Back Up Now (sao lưu bây giờ). Lưu ý, iCloud chỉ cung cấp 5 GB lưu trữ miễn phí, do đó tốt hơn hết người dùng chỉ nên sao lưu những nội dung thực sự quan trọng và cần thiết. Sau này nếu muốn khôi phục dữ liệu trên các thiết bị mới, bạn chỉ cần đăng nhập Apple ID và mật khẩu tương ứng.

Sao lưu toàn bộ dữ liệu bằng phần mềm iTunes và lưu trữ mọi thứ trên máy tính. Ảnh: Minh Hoàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo bản sao lưu thông qua iTunes bằng cách kết nối iPhone, iPad vào máy tính (Windows hoặc macOS) và mở phần mềm iTunes (tải về phiên bản mới nhất tại địa chỉ https://itunes.apple.com/). Tiếp theo, bạn nhấp vào biểu tượng iPhone ở góc trên bên trái, chọn This Computer > Back Up Now.



Để tăng thêm phần bảo mật, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào ô Encrypt iPhone backup. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, dữ liệu y tế, thiết bị HomeKit và thông tin đăng nhập cũng sẽ được sao lưu.

Khi hoàn tất, bạn hãy bấm vào thanh menu trên iTunes và chọn Preferences > Devices. Nhấp phải chuột lên bản sao lưu khi nãy và chọn Archive để đảm bảo bản sao lưu này không bị xóa hoặc ghi đè.

3. Xóa dữ liệu cá nhân

Sau khi đã sao lưu toàn bộ dữ liệu, bạn hãy xóa sạch mọi thứ trên iPhone bao gồm hình ảnh cá nhân, tập tin, tin nhắn… để tránh những thông tin này rơi vào tay người mua.

Xóa dữ liệu cá nhân để tránh rơi vào tay người khác. Ảnh: Minh Hoàng.

Để thực hiện, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung), kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Reset (đặt lại) > Erase All Content and Settings (xóa tất cả nội dung và cài đặt) > Erase iPhone (xóa iPhone) và xác nhận lại một lần nữa, nhập Passcode (mật mã) khi được yêu cầu.



Tiếp theo, bạn sẽ được nhắc nhở nhập mật khẩu Apple ID để vô hiệu hóa tính năng Find my iPhone. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết 6 lưu ý quan trọng bạn cần biết khi mua iPhone cũ tại địa chỉ http://bit.ly/mua-ip-cu.

4. Lau chùi vỏ ngoài

Nếu muốn tăng giá trị cho sản phẩm, bạn cần phải lau chùi thiết bị thật sạch sẽ để đảm bảo bụi bẩn, các vết ố, thậm chí là cả dấu vân tay… hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là các cổng kết nối, hãy đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định.

Lau chùi mọi thứ sạch sẽ và cung cấp đủ phụ kiện đi kèm thiết bị (nếu có). Ảnh: iMore.