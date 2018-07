4 quan niệm sai lầm sạc pin đồ điện tử ai cũng tin sái cổ

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với việc tiếp xúc hay sử sụng các thiết bị điện tử hàng ngày, đặc biệt là smartphone. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu đúng hoặc có những quan niệm về cách sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone và laptop đã không còn phù hợp. Với xu hướng công nghệ phát triển như hiện nay, dưới đây là một số quan niệm sai lầm về cách sạc mà bạn nên nhanh chóng thay đổi.

Quan niệm sai lầm 1: Không sạc điện thoại qua đêm

Với việc trang bị pin lithium-ion, đa số các smartphone hiện nay đều có thể tự động ngắt sạc khi pin đầy. Do đó bạn không cần phải quá lo lắng chiếc điện thoại của mình có thể bị chai pin hay phát nổ.

Nếu có, vấn đề duy nhất mà bạn cần để tâm đó là điện thoại của bạn có thể trở nên quá nhiệt. Bộ phận tản nhiệt trên smartphone không được tốt như laptop, do đó việc sạc điện thoại qua đêm không hẳn là một ý tưởng hay ho.

Quan niệm sai lầm 2: Chỉ sạc sau khi pin đã cạn

Cũng giống như các loại pin khác, pin lithium-ion có số chu kỳ sạc nhất định là khoảng 500 lần, với mỗi chu kỳ sạc bằng 100% pin. Nếu bạn sạc pin từ 90% lên 100% thì sẽ tính là bạn mới chỉ sạc 1/10 chu kỳ, do đó để không bị lãng phí một chu kì thì bạn nên sạc điện thoại vài lần trong ngày thay vì sạc một lần cho đến nấc 100%.

Theo các chuyên gia, pin của bạn sẽ hoạt động trong một thời gian lâu hơn nếu bạn luôn giữ điện thoại trong khoảng pin từ 40% đến 80%.

Quan niệm sai lầm 3: Bạn nên rút sạc khỏi ổ điện khi không sử dụng

Mặc dù việc rút sạc khỏi ổ điện khi không sử dụng đã được khuyến cáo về độ an toàn. Tuy nhiên, tình huống cháy nổ bởi việc cắm sạc liên tục khi không sử dụng rất hiếm khi xảy ra, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn, đây là 4 trường hợp bạn nên rút sạc khỏi nguồn:

- Nhà bạn không có cột thu lôi, điện áp không ổn định và thường xuyên bị mất điện.

- Nếu nhà bạn có nuôi thú cưng, chúng có thể cắn dây sạc đang cắm. Do đó, tốt nhất là bạn nên rút sạc khi không sử dụng

- Khu nhà của bạn bị rò rỉ nước.

- Bộ sạc của bạn bị nóng hoặc phát ra tiếng ồn ngay cả khi không được nối với thiết bị sạc. Trong trường hợp này, bạn nên nhanh chóng thay thế bộ sạc mới.

Quan niệm sai lầm 4: Laptop có thể bị hỏng nếu được cắm sạc liên tục

Tương tự như điện thoại, pin của máy tính cũng có chức năng tự ngắt khi đầy, do đó bạn không phải lo lắng về việc quên rút sạc hoặc sạc laptop cả đêm. Nếu thiết bị quá nóng hoặc hoạt động không ổn định, nguyên nhân thường thấy là do lỗi của người dùng chứ không phải do thiết bị sạc làm hỏng thiết bị.

Theo các chuyên gia, tốt nhất là người dùng nên để cạn pin điện thoại, laptop về 0% rồi sạc đầy mỗi tháng một lần.