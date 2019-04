14 điều hay ho ít ai hay về Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold đã đến tay nhiều người dùng dù có giá bán khá “chát” – gần 2000 USD (tương đương 46,5 triệu đồng). Là một thiết bị màn hình gập thế hệ đầu tiên, Galaxy Fold khiến nhiều người bỡ ngỡ khi cầm trên tay. Do đó, 14 điều dưới đây sẽ giúp bạn có thể sớm thích nghi với chiếc smartphone đặc biệt này.

1. Một số ứng dụng chỉ ở chế độ nằm ngang ( ví dụ như game) và sẽ không xoay theo hướng khác nếu bạn xoay điện thoại. Điều này có nghĩa là điện thoại có cài đặt định hướng rất cụ thể. 2. Có không ít các ứng dụng không hỗ trợ tính năng Liên tục – Continuity (mở một ứng dụng trên màn hình nhỏ hơn và sau đó triển khai sang thiết bị lớn hơn). Màn hình sẽ hiển thị các thanh màu đen lớn ở hai bên cửa sổ ứng dụng khi bạn mở ra. Các chuyên gia công nghệ hy vọng các ứng dụng phổ biến nhất sẽ sớm được cập nhật để khắc phục điều đó. 3. Trải nghiệm chụp ảnh và quay video trên màn hình ngoài nhỏ hơn không ấn tượng (do kích thước nhỏ hơn hoặc chất lượng kém). Bù lại, khả năng chụp ảnh từ màn hình lớn khá ấn tượng, giống như trên Galaxy S10 +. 4. Khi mở điện thoại, màn hình ngoài sẽ không hoạt động. Do đó, bạn nếu chụp hình cho người thân, họ sẽ không thể biết được hình ảnh mình đang chụp. Trong khi đó, Mate X lại có cách triển khai tốt hơn. 5. Khi Galaxy Fold được gập lại, vỏ điện thoại sẽ có độ uốn cong nhẹ ở mặt trước và mặt sau nơi gần bản lề nhưng sẽ biến mất khi bạn mở điện thoại. Đây không phải là một vấn đề lớn nhưng sẽ làm cho thiết bị trông khá rẻ tiền và mỏng manh 6. Ngoài ra, khi chuyển đổi từ màn hình nhỏ sang màn hình lớn, nội dung màn hình được cập nhật từ trái sang phải nên có độ trễ nhỏ. 7. Vì các nam châm giúp giữ Galaxy Fold gấp lại tốt hơn nên điện thoại rất dễ dàng thu hút các vật kim loại nhỏ gần nhau. Do đó, người dùng không nên giữ chiếc điện thoại này trong túi cùng với các vật bằng kim loại. 8. Người dùng hoàn toàn có thể mở Galaxy Fold bằng một tay nhưng cần một lực mở khá mạnh. 9. Nếu bạn đang thực hiện một cuộc gọi và mở điện thoại, cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang chế độ loa lớn. 10. Galaxy Fold sử dụng máy quét dấu vân tay điện dung ở cạnh bên (như Galaxy S10e) và nút Bixby có kích cỡ lớn hơn gấp đôi. Nút nhỏ hơn phía trên nó là nút nguồn. 11. Vỏ bảo vệ được cung cấp cho Galaxy Fold được chia thành hai phần, do đó, nó không thể uốn cong được. Vỏ này có một chất kết dính nhẹ để dán an toàn vào điện thoại. 12. Các nếp gấp màn hình mặc dù có tồn tại nhưng không đáng chú ý. Các nếp này không gây bất cứ cản trở nào khi người dùng nhìn vào màn hình. Tuy nhiên, ngón tay của bạn vẫn sẽ cảm nhận được nếp nhăn này khi vuốt sang trái hoặc phải màn hình. 13. Có ba chế độ gõ trên Samsung Galaxy Fold: bàn phím thông thường, trong ảnh minh họa là bàn phím chia đôi và bàn phím nổi. 14. Giống như loạt điện thoại Galaxy S10, Galaxy Fold hỗ trợ cả sạc không dây thông thường và sạc ngược tiện ích.

