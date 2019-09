10 tin đồn fake đến giờ vẫn khối người tin sái cổ

Ngoài tình cảm, tiền bạc thì thông tin chính là một trong những thứ có thể dễ dàng tác động đến con người. Nhưng hầu hết chúng ta đều không có khả năng phân biệt tin thật và tin giả. Những tin đồn fake dưới đây chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta đều coi là chân lý, nhưng sự thật lại khác biệt hoàn toàn.

Ngoài vũ trụ không có trọng lực

Sách giáo khoa và một số phương tiện truyền thông ngày nay đều cho rằng môi trường ngoài vũ trụ không có trọng lực. Các phi hành gia khi đặt chân ra ngoài không gian đều ở trong trạng thái lơ lửng như không hề có trọng lực. Nhưng thực tế là trọng lực có tồn tại ngoài không gian, chỉ là lực hút của nó yếu hơn nhiều so với trên trái đất.

Napoleon rất lùn

Napoleon là một nhà chính trị kiêm nhà quân sự kiệt xuất người Pháp. Ông được người đời ngưỡng mộ bởi tài trí hơn người nhưng lại có một nhược điểm đáng buồn: chiều cao quá khiêm tốn, chỉ có 1m67. Đúng là so với tiêu chuẩn chiều cao hiện giờ, Napoleon quả thực rất thấp. Nhưng ở thập kỷ 17 lúc bấy giờ, chiều cao trung bình của người Pháp chỉ khoảng 1.6 - 1m62. Như vậy, thực chất cái danh “người lùn” không hề đúng với Napoleon chút nào.

Coca Cola đựng trong chai và trong lon có vị giống nhau

Có thể nhiều người sẽ không nhận ra được sự khác biệt giữa Coca Cola đóng lon và đóng chai. Nhưng trên thực tế, vị của chúng không hề giống nhau. Sara - chuyên gia hóa thực phẩm cho biết, Coca Cola đóng lon sẽ sản sinh phản ứng nhẹ với vỏ lon, Coca Cola đựng trong chai cũng vậy. Do đó, vị của chúng sẽ biến đổi và trở nên khác nhau. Trái đất có hình cầu

Trái đất có hình cầu

Nhân vật hoạt hình Hello Kitty chắc hẳn là tuổi thơ của rất nhiều người. Vẻ ngoài đáng yêu của nó thu hút đông đảo sự yêu thích từ các bạn nhỏ và nữ giới. Tuy nhiên, Hello Kitty thực chất không phải là một… con mèo. R-yano - học giả về con người đã nghiên cứu và đi đến kết luận: Hello Kitty phải là một cô gái, vì nhân vật này đi bằng hai chân chứ không phải bốn chân như mèo.

Carbon rẻ tiền không phải nguyên tố duy nhất có trong kim cương

Từ xưa đến nay, kim cương luôn là tượng trưng cho sự xa hoa và giàu có. Nhưng thực chất, nguyên tố duy nhất có trong kim cương chỉ là carbon mà thôi. Xưa kia, kim cương có sản lượng thấp nên cực kỳ đắt và quý hiếm. Sau đó, người ta đã phát hiện ra những mỏ kim cương khổng lồ khiến sản lượng của mặt hàng này tăng vọt. Khi ấy, công ty kinh doanh kim cương De Beers vì lo giá kim cương sụt giảm nên bắt đầu kiểm soát sản lượng, đồng thời dùng phương thức marketing “kim cương gắn liền với tình yêu lãng mạn”. Kế hoạch ấy đã thành công rực rỡ, để rồi cho tới bây giờ, thứ kim cương vốn không có giá trị lại trở thành mặt hàng tượng trưng cho sự “thừa tiền”.

Con ngài ăn quần áo

Nhắc đến loài cú, người ta thường nghĩ tới một loài chim có khuôn mặt hung dữ và cặp chân ngắn ngủn. Nhưng sự thật là tất cả chúng ta đã bị đánh lừa! Ẩn dưới lớp lông cánh của chúng là cặp chân dài siêu mẫu.

Loài cá chỉ có trí nhớ 3 giây

Ngày nay, cụm từ “não cá vàng” thường dùng để chỉ những người có trí nhớ ngắn hạn. Chúng ta thường nhận định rằng loài cá chỉ có trí nhớ 3 giây. Nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Một nhà khoa học người Úc đã chứng minh trí nhớ của loài cá có thể kéo dài ít nhất 6 ngày, thậm chí là lâu hơn.

Không thể nhét ngón cái vào lỗ mũi

Không biết từ bao giờ, trên mạng bắt đầu lan truyền tin đồn “Bạn không thể nhét ngón cái vào lỗ mũi”. Rất đông cư dân mạng đã tin sái cổ câu nói này. Nhưng sự thật thì đây vẫn chỉ là một tin đồn fake mà thôi. Bạn vẫn có thể nhét ngón cái vào lỗ mũi, dù sẽ hơi ngạt thở một tí.