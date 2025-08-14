Hà Nội

Doanh nghiệp

Công nghệ ONE bị xử lý về thuế hơn 2,26 tỷ đồng

CTCP Công nghệ ONE bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt do vi phạm kê khai thuế GTGT, thuế TNDN và chậm nộp thuế.

Lê Vy

Ngày 13/8/2025, CTCP Công nghệ ONE (HNX: ONE) nhận được Quyết định số 10288/QĐ-HAN-KTr3-XPVPHC do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 12/8/2025, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, công ty đã có các vi phạm về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, về thuế GTGT, công ty kê khai các hóa đơn mua của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời chưa phân bổ thuế GTGT cuối kỳ đối với doanh thu không chịu thuế GTGT.

Về thuế TNDN, công ty xác định chi phí được trừ không đúng quy định; thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt; trích lập dự phòng hàng tồn kho không đúng quy định; chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hồ sơ chứng minh và không tăng thu nhập khác đối với khoản không phải trả người bán.

loat-cong-ty-chung-khoan-bi-ubcknn-xu-phat-truoc-ky-nghi-tet-antt-17378091927782111078396.png
Ảnh minh hoạ

Căn cứ các vi phạm trên, công ty bị phạt tiền do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp với mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra, tương đương gần 334 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 6,5 triệu đồng do khai sai trên tờ khai tháng 12 năm 2023 nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, và phạt 4,2 triệu đồng do khai sai trên tờ khai thuế GTGT tháng 10 và tháng 11 năm 2024, không liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Ngoài tiền phạt, công ty bị truy thu hơn 623 triệu đồng tiền thuế GTGT và hơn 1 tỷ đồng tiền thuế TNDN. Công ty cũng phải nộp tiền chậm nộp thuế với tổng số hơn 247 triệu đồng, trong đó tiền chậm nộp thuế GTGT là gần 97 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế TNDN là hơn 150 triệu đồng, tính đến hết ngày 8/8/2025. Công ty được yêu cầu tự tính và nộp số tiền chậm nộp từ ngày 9/8/2025 đến ngày nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp mà CTCP Công nghệ ONE phải nộp là hơn 2,26 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2025.

