Công khai 17 dự án TP HCM bán được cho người nước ngoài

TP HCM yêu cầu công bố minh bạch, giám sát chặt các dự án nhà ở có yếu tố nước ngoài để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến quốc phòng.

UBND TP.HCM vừa công bố danh sách 17 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật.

Danh sách bao gồm một số dự án đáng chú ý như: Chung cư căn hộ City Garden (do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư), Khu nhà ở Dragon Village (do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư), Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư)...

UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng công bố thông tin chi tiết của 17 dự án này trên Cổng thông tin điện tử của Sở, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

TP.HCM công bố 17 dự án nhà ở được phép bán cho người nước ngoài

Đồng thời, Sở Xây dựng TP cũng được yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án nhà ở có sự tham gia sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đặc biệt trong các khu vực nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở phải tổng hợp báo cáo, tham mưu trình UBND TP xử lý theo thẩm quyền, áp dụng biện pháp xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật.

Về mặt quản lý đầu tư, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM tham mưu, thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở. Mục tiêu là đảm bảo các dự án này không gây ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 95/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/11/2023.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tham mưu UBND TP trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc phòng trong suốt quá trình đầu tư xây dựng và triển khai các dự án, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Công an TP.HCM được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thường xuyên triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh khu vực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

*Tiêu đề đã được Vietnamdaily thay đổi.