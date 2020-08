Xinh như búp bê, hot girl Nhật lộ nhan sắc thật gây hoang mang

Aikatan là hot girl xứ anh đào nổi tiếng trên mạng với gần 100.000 lượt follow trang cá nhân. Vốn được yêu mến nhờ ngoại hình "xinh như búp bê", Aikatan mới đây khiến fan thất vọng sau khi lộ ảnh chụp lén kém sắc. Cụ thể, Aikatan trong một bức ảnh do người qua đường vô tình chụp được có gương mặt tròn, thân hình mũm mĩm. Trong khi đó, hình selfie do cô nàng tự đăng trên trang cá nhân luôn được chỉnh sửa để có gương mặt thon gọn, V-line, sống mũi cao và đôi mắt to tròn. Aikatan nói rằng cô có thể mất follow vì công khai ảnh mặt mộc, phá vỡ hình tượng trong mắt nhiều người. "Tuy vậy, tôi thấy mình chẳng làm gì sai để phải giấu", hot girl chia sẻ. Trước Aikatan, không ít hot girl đình đám trên mạng cũng từng bị người qua đường chụp ảnh bóc mẽ nhan sắc thực. Tháng 8/2019, cô nàng có biệt danh Quả Tử Tạng (sinh năm 2001) khiến fan ngỡ ngàng khi lộ nhan sắc thực. 10X vốn nổi tiếng với vẻ ngoài cao ráo, phong cách thời trang cá tính, chất chơi. Tuy nhiên trong một lần xuất hiện tại sự kiện Sneaker Con, Tử Tạng bị fan đăng ảnh chụp lén, tố vóc dáng thô kệch khác xa trên mạng.

