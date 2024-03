Vợ tiền vệ Lương Xuân Trường chịu thiệt vì chồng vắng nhà ngày 8/3

Mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có trận đấu ra mắt đội bóng mới - CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - ở vòng 12 V.League 2023/24. Điều này đồng nghĩa với việc, nam cầu thủ này sẽ phải xa nhà và không có mặt bên cạnh vợ con trong ngày lễ quan trọng nhất tháng 3. Dù vậy, vợ của Lương Xuân Trường là Ngô Mai Nhuệ Giang vẫn hết lòng ủng hộ chồng. Bởi sự vắng mặt của anh là do bận rộn với công việc chuyên môn. Xuân Trường và Nhuệ Giang đã bên nhau gần chục năm, nàng WAG là người luôn đồng hành, thấu hiểu nghề nghiệp của chồng và chia sẻ với tiền vệ sinh năm 19995 những khó khăn trong công việc. Không chỉ Nhuệ Giang mà hầu hết những người phụ nữ có chồng hay bạn trai là cầu thủ đều phải chịu những thiệt thòi khi đối phương liên tục đi xa nhà theo lịch thi đấu của câu lạc bộ và đội tuyển. Nhưng họ đã dùng tấm lòng bao dung và hi sinh để làm hậu phương vững chắc cho những đôi chân trên sân cỏ. Không chỉ vậy, để Xuân Trường có thể tập trung cho nhiệm vụ bóng đá, Nhuệ Giang ở nhà đã giúp anh quán xuyến công việc kinh doanh trung tâm phục hồi chấn thương do Trường Híp sáng lập. Nhuệ Giang đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành ở chi nhánh Hà Nội. Cô nàng thường xuyên xuất hiện rạng rỡ trong các hoạt động của trung tâm này khiến người hâm mộ yêu mến. Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào tháng 4/2021, cả hai hiện đã có 1 cô con gái xinh xắn Nhuệ Giang khá kín tiếng trên MXH và cô ít khi đăng ảnh về chồng lên trang cá nhân. Sự đồng hành từ công việc lẫn cuộc sống này cũng chính là lý do mà Xuân Trường từng công khai nói lời cảm ơn vợ tại một sự kiện hồi đầu năm nay. “Bà xã của em luôn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ, công việc trong bóng đá, công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương. Không chỉ là một người đứng ở ngoài nhìn vào những gì mà em đang đi mà Giang - vợ của em cũng đang tham gia vận hành trung tâm ở Hà Nội” - Xuân Trường nói về Nhuệ Giang.

