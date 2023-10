Vì sao "hot girl ống nghiệm" thi thoáng lại bị réo tên?

Phạm Tường Lan Thy - cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong có lẽ là nhân vật "nổi mãi không chìm" trên mạng xã hội khi năm nào cũng được dân mạng "gọi tên". Mới đây, không hiểu vì lý do gì những hình ảnh Lan Thy chia sẻ trên Instagram lại bất ngờ đươc lan truyền khắp cõi mạng. So với thời điểm thi Đường lên đỉnh Olympia, Lan Thy của hiện tại chững chạc hơn, sành điệu hơn và vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chưa dừng lại, bài phỏng vấn của Lan Thy với những chia sẻ về nghi vấn "nhảy" ý tưởng của bản thân cũng bất ngờ bị "đào" lại. Trong bài phỏng vấn, Lan Thy cho biết, quy mô cuộc thi lúc đó chỉ là trong môi trường trường học, tại khu vực TP.HCM thôi. Khi nhận được nhiều thông tin sai sự thật về mình, Lan Thy cảm thấy "sốc", bất ngờ vì không biết những thông tin đó ở đâu ra. "Trong bài đó không những đề cập đến việc bạn Khôi mà còn đề cập đến việc môn Sử và bên cạnh đó là 1 số thông tin khác và nhắm đến ngôi trường Lê Hồng Phong. Lúc đó em rất bất ngờ, không biết xử lý thế nào vì mới chỉ 17-18 tuổi thôi. Thật ra nó bùng phát lớn hơn khi em nổi lên từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia", Lan Thy chia sẻ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Lan Thy lên đường đi du học nhưng "hot girl ống nghiệm" chẳng thể ngờ sự việc lại bị dân mạng nhắc đến mỗi năm. "Mọi chuyện đến đây là kết thúc và em đi du học nhưng em cũng không hiểu tại sao, mỗi năm 2-3 lần vụ này lại bị đào lên. Em tự thấy, sự việc đó cũng để lại cho em cú shock rất là lớn!", Lan Thy bày tỏ. Hiện tại, Lan Thy đã trở về Việt Nam vì muốn tìm kiếm công việc ở đây và sống gần hơn với gia đình. Tài khoản của cô vẫn ít khi cập nhật thêm thông tin mới, do đó ít ai biết cô đang làm gì và có cuộc sống như thế nào.

