VFF làm gì để ngăn pháo sáng trận Việt Nam gặp Malaysia?

(Kiến Thức) - Nhằm đảm bảo an ninh cho trận đấu đội tuyển Việt Nam và Malaysia sắp tới, VFF cùng Công an thành phố Hà Nội và BQL Khu LHTTQG Mỹ Đình đã thống nhất phương án báo vệ an ninh nhằm ngăn vấn nạn pháo sáng.

Tối ngày 6/10, trên trang chủ của mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra thông báo lắp hệ thống camera giám sát. Hệ thống camera giám sát này gồm 30 máy quay trên các khán đài SVĐ Mỹ Đình để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào 20h00 ngày 10/10 tới.

Đây là một trong những biện pháp được tăng cường triển khai trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu đã được VFF và các đơn vị phối hợp tổ chức trận đấu. Trong đó, sự tham dự của Bộ Công An, Công an thành phố Hà Nội và BQL Khu LHTTQG Mỹ Đình không chỉ có mặt trong sân mà còn ở ngoài sân để kiểm soát chặt chẽ vấn nạn pháo sáng.

Được biết, hệ thông camera ở SVĐ QG Mỹ Đình đã lắp đặt hơn 30 camera trên các tầng của khán đài A và B. Quá trình lắp đặt đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ việc kiểm soát an ninh cho trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại VL World Cup 2022.

Việc sử dụng hệ thống giám sát bằng camera kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ khác giúp lực lượng an ninh chủ động kiểm soát tình hình từ các khán đài và kịp thời xử lý nếu có. Đặc biệt là đối với các hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trong sân vận động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, thậm chí là tính mạng của những người đến sân cổ vũ.

Ảnh minh họa. Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong SVĐ, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở cửa sân vận động để tránh vé giả, hiện tượng từng trở thành vấn nạn của bóng đá Việt Nam mỗi khi có những trận đấu quan trọng, Theo chia sẻ từ VFF, cổng kiểm soát khán giả bắt đầu từ 16h00 từ là trước trận đấu 4 tiếng. Sau đó, cổng an ninh tiếp tục được mở lại trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút để kịp thời chống ùn tắc, thoát hiểm. BTC khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ. Được biết, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra kiểm soát , tổ chức phân làn, giữ trật tự giao thông các điểm nút ngã tư tại các tuyến kết nối với SVĐ, phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các thành viên đội khách kể từ khi đặt chân tới Việt Nam cho đến khi rời sân bay về nước. >>> Xem thêm video: CĐV Nam Định đốt pháo sáng, nữ CĐV đổ máu