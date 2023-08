Vẻ đẹp vạn người mê của “nữ thần làng golf” Trung Quốc

Lily Muni He (SN 1999, Trung Quốc) là " nữ thần làng golf" nổi đình đám ở đất nước tỷ dân. Cô được tiếp xúc với môn thể thao quý tộc từ khi lên 5 tuổi. Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, nữ golf thủ Lily còn sở hữu vẻ đẹp "gây thương nhớ".Người đẹp làng golf hiện là đại sứ thương hiệu cho không ít nhãn hàng nổi tiếng. Cô cũng nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí thể thao uy tín. Trên trang Instagram cá nhân có 630.000 lượt theo dõi, Lily Muni He thường chia sẻ hình ảnh đời thường. Cô còn đăng tải về những thông điệp và quan điểm về việc phụ nữ chơi golf, bình đẳng giới trong "môn thể thao quý tộc". Ngoài chơi golf, nữ VĐV 24 tuổi còn tập gym để giữ được thân hình săn chắc và quyến rũ. Lily thường đi du lịch, dành thời gian bên người yêu và chia sẻ hình ảnh lộng lẫy trên trang cá nhân. Với mỗi bức hình được đăng tải, Lily Muni He đều nhận về nhiều lời khen ngợi bởi ngoại hình gợi cảm và xinh đẹp. Lily thường xuất hiện với gu thời trang quyến rũ nhưng không kém phần năng động, trẻ trung, giúp cô thu hút nhiều ánh nhìn. Năm 2017, Lily bắt đầu trở thành tay golf chuyên nghiệp. Thành tích đáng chú ý duy nhất của VĐV người Trung Quốc tính đến thời điểm này là chức vô địch giải Symetra Tour vào tháng 7/2018. Vẻ đẹp của nữ golf thủ sinh năm 1999 là sự hòa trộn giữa các đường nét phương Đông và phong cách cá tính, sắc sảo, gợi tình đặc trưng của phương Tây.

