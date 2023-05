Trực tiếp U22 Việt Nam 2-0 U22 Singapore: Cách biệt được nhân đôi (*)

F5 để cập nhật tình huống trận đấu

Đội hình xuất phát: U22 Singapore: Yazid, Stewart, Maradou, Jun Teo, Abdullah, Yong Lim, Fazli Koh, Aqil Yazid, Gallagher, Rahmat, Rasiq Akeem. U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Quang Thịnh, Tiến Long, Văn Đô (Quốc Việt), Văn Tùng, Thái Sơn, Nhật Nam (Văn Cường), Minh Trọng, Đức Phú.

72': Chưa thể có bàn thắng thứ ba

Sau pha chống phạt góc thành công, U22 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Văn Khang thoát xuống dứt điểm đưa bóng dội xà ngang U22 Singapore bật ra. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với tiền vệ áo trắng.

68': U22 Việt Nam liên tục bắn phá

Trong vòng hơn một phút, Việt Nam liên tục dứt điểm. Văn Trường sút xa đúng vị trí của thủ môn Aizil, còn Văn Khang đưa bóng đi vọt xà.

61': Văn Trường dứt điểm hụt

Ngay sau khi vào sân, Văn Trường có cơ hội dứt điểm ở rìa cấm địa. Nhưng cú dứt điểm của cầu thủ số 14 đưa bóng đi vọt xà. 59': U22 Việt Nam thay hàng công



Văn Tùng, Thanh Nhàn rời sân và người được vào là Văn Khang và Văn Trường.

52': U22 Singapore trả lời

Từ pha tạt bóng của U22 Singapore, hàng phòng ngự U22 Việt Nam lộ khoảng trống phía sau lưng nhưng rất may Yong Lim có pha tiếp bóng thiếu chính xác.

50": Chưa có bàn thắng thứ 3

Năm phút sau khi vào sân, Quốc Việt đi bóng bên cánh trái đồi chuyền vào để Thanh Nhàn đệm bóng trong thế trống trải. Nhưng hậu vệ Singapore có mặt kịp thời để giải nguy. HIỆP 2 BẮT ĐẦU



U22 Việt Nam thay người: Quốc Việt thay Văn Đô.

HẾT HIỆP 1:

45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với trận đấu với U22 Lào. Văn Tùng và Thái Sơn là người lập công trước U22 Singapore.

45+1': Thoát thua

Lê Văn Đô chuyền hỏng ở sân nhà, tạo điều kiện để Singapore phản công. Adbul Rasaq sút căng vào góc cao, nhưng bóng tìm đúng xà ngang.

43': VÀO! 2-0 cho U22 Việt Nam

Từ pha phá bóng hớ hênh của U22 Singapore, Thái Sơn nhận bóng và tung ra cú sút đập vào chân của Maradou trước khi từ từ đi vào lưới của Yazid nâng tỷ số lên 2-0.

Thái Sơn nâng tỷ số lên 2-0.

36': VÀO! 1-0 Văn Tùng lại mở điểm

Từ đường chuyền của Văn Đô, Văn Tùng có pha quặt bóng trước khi tung cú dứt điểm ở góc gần hạ gục thủ môn U22 Singapore, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Văn Tùng dứt điểm chéo góc mở điểm

29': Phạm lỗi nguy hiểm

Rahmat bên phía U22 Singapore có pha đạp bằng gầm giày rất nguy hiểm vào mắt cá chân của Phan Tuấn Tài. May cho U22 Việt Nam khi hậu vệ cánh trái này có thể tiếp tục thi đấu. Khó hiểu khi trọng tài chính người Trung Quốc lại không rút bất cứ thẻ phạt nào.

26': Thay người điều chỉnh

U22 Việt Nam thay người: Nhật Nam rời sân và người vào thay là Văn Cường.

24': Bóng dài liên tục được sử dụng

Dù đối đầu với đối thủ to cao hơn nhưng U22 Việt Nam liên tục sử dụng những đường bóng dài được đẩy sau vào trong vòng cấm địa U22 Singapore. Chính việc không tạo nên sự hiệu quả.

U22 Việt Nam dù cầm bóng nhiều nhưng chưa mang đến những tình huống nguy hiểm.

19': Lỗ hổng trung vệ U22 Việt Nam

Fairuz Bin khiến CĐV thót tim, khi có mặt đúng chỗ đón quả ném biên của đồng đội và ngả người móc bóng đúng vị trí của Văn Chuẩn.

18': Thái Sơn dứt điểm vọt xà

Nhận bóng từ tuyến hai sau quả phạt góc của Văn Đô, tiền vệ Thái Sơn sút xa đưa bóng đi vọt xà.

15': Liên tục gây sức ép

Chỉ trong ít phút U22 Việt Nam thi đấu hứng khởi, nhiều pha hãm thành được học trò HLV Troussier đưa ra khiến U22 Singapore phải chống đỡ.

U22 Việt Nam nhanh chóng chiếm ưu thế.

11': Thanh Nhàn dứt điểm Thanh Nhàn sử dụng tốc độ, chơi càn lướt để bứt lên tự tạo cơ hội đối mặt với Aizil. Nhưng cú sút của cầu thủ số 11 đập trúng chân hậu vệ Singapore đi hết biên ngang.

5': Cơ hội đâu tiên!

Cơ hội đầu tiên thuộc về U22 Việt Nam, từ tình huống tấn công tam giác nhóm nhỏ, Đức Phú có cơ hội dứt điểm nhưng pha ra chân của cầu thủ số 18 không làm khó được HLV U22 Singapore.

16h00: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

U22 Việt Nam sẽ ra sân với màu áo trắng. U22 Singapore mặc áo đỏ. Bước vào trận đấu này, HLV Troussier có 2 sự thay đổi so với trận đấu ra quân với U22 Lào.

15h30: An ninh thắt chặt

15h15: CĐV Việt Nam tới sân Prince sớm

15h00: Đội hình xuất phát

Ở trận ra quân tại SEA Games 2023, U22 Singapore “thua nhẹ” U22 Thái Lan với tỷ số 1-3. Tất nhiên, U22 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký cho HCV. Vì thế, một trận thua với cách biệt không quá lớn là chấp nhận được, để U22 Singapore hy vọng vào kết quả khả quan ở những trận đấu tiếp theo.

U22 Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Lào.

So về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U22 Singapore trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước U22 Lào không thực sự đem đến cảm giác “sướng” cho giới mộ điệu cũng như chuyên môn. Lý do là vì đội U22 Việt Nam chơi chưa thực sự thanh thoát.

Các pha tổ chức hãm thành chưa có sự kết dính cao nên không quá khó để U22 Lào hóa giải. Hai tiền vệ trung tâm vẫn chưa kiểm soát được tình hình để có lúc khiến cho khung thành của U22 Việt Nam rơi vào thế chao đảo. Khả năng tấn công biên trái chưa thực sự hiệu quả khi rất ít tạo được những đường chuyền hay khuấy đảo được hàng phòng ngự của U22 Lào.

Dù có chiến thắng U22 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề điều chỉnh.

Đây là một trong những vấn đề cần điều chỉnh nhất của U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U22 Singapore. Dù cũng có thể, HLV Philippe Troussier không đánh giá quá cao U22 Lào nên chưa bung hết những quân bài chủ lực vốn có.