Trần Tiến Đại từ "siêu cò" đến ghế nóng của CLB Công an Hà Nội

Khi mùa giải V.League 2023 bắt đầu, ông Trần Tiến Đại đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội. Giới chuyên môn nhận định đây là vị trí rất phù hợp với cựu HLV sinh năm 1966 bởi ông có những hiểu biết tận tường về bóng đá Việt Nam.

Sở dĩ gọi ông Đại là cựu HLV bởi ít người biết ông từng xuất thân là một cầu thủ và sau này cũng theo nghiệp làm HLV. Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2013, ông từng dẫn dắt CLB Sài Gòn Xuân Thành và đó cũng là lần hiếm hoi ông Đại trở thành một nhà cầm quân.

Cho đến khi CLB Công an Hà Nội đang cần một người có thể lèo lái con thuyền trong thời điểm quan trọng nhất, đích thân ông Đại lại một lần nữa ngồi vào “chiếc ghế nóng” và đảm nhận trọng trách.

Sau khi HLV Flavio Cruz vắng mặt ở nhiều trận đấu vì lý do gia đình, HLV Trần Tiến Đại là người đích thân cầm sa bàn để chỉ đạo đội bóng. Việc lựa chọn ông Đại là quyền HLV trưởng của đội bóng là điều tốt nhất cho CLB Công an Hà Nội vào thời điểm quan trọng của mùa giải.

Bởi ông Đại là một người đã gắn bó với bóng đá Việt Nam, có những hiểu biết nhất định và về mặt chuyên môn và có thể kiểm soát được phòng thay đồ. Ngoài ra, ông cũng có trong tay bằng A của AFC, quy định tối thiểu cho HLV hành nghề ở V-League.

Tại V.League 2010, CLB Ninh Bình gặp rất nhiều khó khăn và liên tục sa thải các HLV ngoại. Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, ông Đại được đưa lên làm HLV tạm quyền và đã xốc lại đội bóng, giúp Ninh Bình thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Và một lần nữa nhờ sự am hiểu với bóng đá Việt Nam, kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng cũng như khả năng chuyên môn, quyền HLV Trần Tiến Đại đang giúp cho CLB Công an Hà Nội thi đấu khởi sắc qua từng trận.

Một trong những dấu ấn đáng kể nhất chính là việc ông mạnh dạn để Quang Hải phải ngồi dự bị trong một trận đấu rất quan trọng gặp CLB Hà Nội.

Trước đó, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Quang Hải đang không thể hiện được nhiều trong màu áo CLB mới và việc anh xuất hiện tại đây làm mất đi sự cân bằng chiến thuật trong toàn đội. Cuối cùng, quyền HLV Trần Tiến Đại sẵn sàng để Hải “con” ngoài sân và sự thay đổi này lập tức tạo ra hiệu quả. Đội bóng ngành công an giành chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố, qua đó tiến một bước dài trong cuộc đua vô địch.

Nó cũng giúp Quang Hải khát khao hơn trong việc khẳng định mình ở màu áo mới. Tiền vệ mang áo số 19 vừa có bàn thắng đầu tiên với cú sút phạt đền thành công vào lưới Viettel FC. Đó có thể là tiền đề để Quang Hải càng ngày càng tự tin hơn, thể hiện được nhiều hơn trong chặng đường sắp tới.

Một thay đổi lớn khác mà quyền HLV Trần Tiến Đại tạo ra là việc tin dùng cầu thủ trẻ Giáp Tuấn Dương. Trước đây, cặp đôi trung vệ của CLB Công an Hà Nội thường sẽ do Huỳnh Tấn Sinh và Bùi Tiến Dũng đảm nhận. Nhưng giờ đây, Tuấn Dương được bố trí chơi ở vị trí trung vệ lệch trái và tạo ra những dấu ấn đáng kể.

Có một cầu thủ thuận chân trái bên cánh này, đội bóng ngành Công an thoải mái hơn trong việc tịnh tiến quả bóng lên tuyến trên, với những vệ tinh hỗ trợ như Đoàn Văn Hậu hay Raphael Success.

Các bàn thắng mà CLB Công an Hà Nội ghi được trong thời gian gần đây đều có dấu ấn từ cánh trái, với những quả tạt chuẩn xác vào trong để đồng đội lập công. Bên cạnh đó, khát khao thi đấu, sức trẻ và khả năng cống hiến của Giáp Tuấn Dương cũng cho thấy khả năng nhìn người từ HLV Trần Tiến Đại.

Hay mới đây nhất trong cuộc đấu với Viettel FC, quyền HLV của đội bóng tiếp tục để một nhân tố quan trọng khác là hậu vệ Hồ Tấn Tài trên băng ghế dự bị. Quang Hải được bố trí chơi lệch cánh phải để phát huy tối đa khả năng và như tất cả khán giả trên sân Hàng Đẫy đã được chứng kiến, CLB Công an Hà Nội đã giành chiến thắng rất ấn tượng với tỷ số 3-0.

Trong cái cảm giác lâng lâng vì sung sướng, trong những tiếng hô vang của những CĐV của đội bóng này, trên cabin huấn luyện, quyền HLV Trần Tiến Đại vẫn lặng lẽ ngồi đó, rơi những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Có lẽ đội bóng của ông đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều những hoài nghi để có được thành quả như bây giờ. Và ông cũng phải chịu không ít những áp lực, là người “đứng mũi chịu sào” cho những kết quả không như ý ở giai đoạn đầu của nửa sau V.League.